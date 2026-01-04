降低關稅衝擊 勞動部發錢了！

財經中心／廖珪如報導

配合 115 年度最低工資調整為每月 2 萬 9,500 元、每小時 196 元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定。（圖／資料照）

為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下簡稱再充電計畫）。配合 115 年度最低工資調整為每月 2 萬 9,500 元、每小時 196 元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定，以更貼近減班休息所致之實際薪資減損情形，周延照顧勞工需求。

115 年最低工資調升：再充電計畫津貼標準同步調優



勞動部說明，再充電計畫的訓練津貼，是在勞工減班休息前後的薪資差額範圍內，以實際參訓時數及每小時最低工資計算。隨著最低工資調整，相關津貼金額也依法重新核算。針對減班前後確有薪資減損的勞工，參加勞動部核定的訓練課程，每月最高可申請訓練津貼 1 萬 6,300 元，協助減輕減班期間的經濟壓力。同時，為確保各類型減班勞工皆能獲得支持，再充電計畫亦兼顧薪資差額較小者。凡減班前勞保月投保薪資介於 2 萬 9,500 元至 3 萬 1,800 元的全時勞工，仍可依實參訓時數申請津貼，每月最高補助 2,940 元。

廣告 廣告

減班休息通報機制優化：勞工可自行檢具協議書通報



另為進一步保障減班休息勞工權益，勞動部自 114 年 12 月 2 日起修正減班休息通報機制。勞雇雙方經協商實施減班休息時，除可由雇主辦理通報外，勞工本人也可自行檢具減班休息協議書，或透過申請勞資爭議調解，經地方勞工行政主管機關確認有減班休息事實後，即可列入通報案件。此舉確保勞工不因雇主未通報或程序延宕，而影響申請參加「再充電計畫」領取津貼的自身權益，大幅強化政策覆蓋率與執行效率。

強化就業韌性：減班期間提升競爭力奠定職涯基礎



勞動部強調，再充電計畫的核心精神在於「減班期間持續學習、提升競爭力」，透過政府資源陪伴勞工因應產業環境快速變化，強化就業韌性，為未來職涯發展奠定更穩固基礎。符合資格的勞工朋友，歡迎善加利用政府資源，為自己充飽電、練好功。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

全民都受惠 財政部發錢了！

台股創歷史新高 外資點讚這5檔

個股／被外資譽無人能敵王者 京元電目標價曝

