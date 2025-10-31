降低非洲豬瘟衝擊 盧秀燕提3大行動力挺產業

降低非洲豬瘟衝擊，台中市長盧秀燕宣布啟動三大行動，力挺產業。（圖：中市府提供）

台中爆發非洲豬瘟後，中央地方全力防堵疫情擴大，針對全國豬隻禁宰禁運，衝擊相關產業，中央宣布補助措施，台中市長盧秀燕今天（31日）公布台中三大行動，協助產業度難關，包括廚餘進焚化或掩埋廠處理免費，協助載運的駕駛一天補貼一千五，全市公私立豬肉攤商，除中央補助三萬，市府加碼補助一萬五。（寇世菁報導）

非洲豬瘟中央前進應變所31日記者會，農業部次長杜文珍說，經過兩輪強力精準疫調，全國目前都清淨，只有台中梧棲案例場有非洲豬瘟，由於案場第二次環境樣品檢測還有病毒核酸，中央啟動國軍進駐清消，現場清潔狀況不理想，清潔沒做好，消毒也沒用，已加派國軍人力協助清潔，化學兵待命進入消毒。

廣告 廣告

盧秀燕表示，中央統一指揮，地方共同行動，謝謝院長看了文山焚化廠後，肯定市府廚餘處置明顯改善。盧秀燕說，防疫是政府責任，也要民眾配合，才讓病毒不外流，市府提出三大支持行動，力挺第一線受衝擊產業。包括廚餘送焚化掩埋場處理免費，載運廚餘前往焚化掩埋的駕駛或助理一天補助一千五。除了中央補助每豬肉攤商三萬，台中同步對公私立共404處豬肉攤商，補助一萬五，攤商共可獲得四萬五補助，全國最高。

盧秀燕強調，市府配合中央防疫，希望有效圈堵，守住疫情，期盼盡早解封，讓民眾回歸正常生活。