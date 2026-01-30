降低高風險APP對兒少影響 教育部推校園網路防護措施

教育部常次朱俊彰主持記者會

教育部常務次長朱俊彰說明校園防護措施

教育部彙整國際研究，呈現兒少使用短影音可能衍生的風險，包括「跟風挑戰、自殺自傷、注意力碎片化、假資訊與詐騙、網路霸凌、性影像外流」等問題，分享國外針對短影音平臺所採行的兒少保護作法，及校園端因應高風險APP的網路防護措施，更攜手衛生福利部提出四大支持措施，協助降低高風險APP對兒少的影響。

教育部常務次長朱俊彰表示，數位發展部去年10月26日已警示抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，且Tik Tok因具有害兒少身心內容而遭多個國家開罰，依《資通安全管理法》第11條規定及《兒童及少年福利與權益保障法》第43、46-1條規定，針對這6個具高度資安風險、具有害兒少身心內容的高風險APP，教育部依循103年起定期透過不當資訊防護系統作法，採取校園內網路防護措施，包括了公務設備禁止下載安裝使用、中小學臺灣學術網路（TANet）不提供連線服務，並新增教育部所屬機關學校iTaiwan無線熱點不提供連線服務。

教育部表示，學習活動避免使用高風險APP，強化教材選擇適切性，並鼓勵運用教育部「不迷小紅書，青春不迷途」、「短影音識讀站」等教學資源。

衛生福利部司長陳柏熹也表示，衛生福利部提供支持服務資源：建置網路成癮專區、「心快活」心理健康學習平臺，建立正確觀念與自我覺察；設有1925安心專線、性影像處理中心、謝謝你跟我說─文字協談服務，提供危機介入與數位支持；透過社區心理衛生中心、青壯世代心理健康支持方案，提供專業資源支持網絡。