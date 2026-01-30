降低高風險APP影響 教育部提升媒體識讀、推廣戶外教育

教育部資訊及科技教育司代理司長邱仁杰

教育部國民及學前教育署副署長戴淑

為了降低高風險APP對兒少影響，教育部推校園網路防護措施。教育部表示，教育階段當更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡，並善用學校輔導專業人力與資源或結合衛福部等機關的整合性服務，依兒少需求提供多元支持與適切介入。

教育部資訊及科技教育司代理司長邱仁杰指出，國際上目前澳洲、馬來西亞、丹麥、法國等國家已完全禁止兒少使用短影音平臺，包含社群平臺，並訂有罰款，以澳洲為例，禁止16歲以下兒少使用，平臺違規最高可罰新臺幣10億元；其他國家則透過年齡限制或家長同意機制，保障兒少在網路上的安全。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬指出，教育部持續強化媒體素養教育，訂頒「數位時代媒體素養教育白皮書」，透過112-115年「數位時代媒體素養教育中程計畫」，持續以分齡、分眾、分管道多元策略，提升學生媒體識讀能力。

國教署也擴大鼓勵學校推動戶外教育及社團活動，將於115年度專案經費支持學校發展戶外教育課程，並鼓勵學校推動跨校及社區合作以擴大社團量能，協助家長、學生轉移社交活動重點。

教育部也提供推廣免費的家長守護數位工具包，結合三大電信業者、各縣市家庭教育中心及數位機會中心，協助家長設定App使用時間管理及過濾不當內容等重要功能。