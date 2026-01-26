降低鼻咽癌風險 台大醫院研究：每周一杯綠茶或咖啡有用！ 157

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

鼻咽癌在台灣仍是常見的頭頸部惡性腫瘤之一，與家族遺傳、EB病毒感染密切相關，醫師提醒，鼻咽癌初期有三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續超過二周以上，務必提高警覺就醫檢查。而台大醫院針對4千人進行的大型對照研究更發現，只要每周喝一杯（500c.c）綠茶或咖啡，就有助於降低鼻咽癌風險。

台大醫院今（26）日舉辦年終記者會，發表台大醫院長期深耕鼻咽癌研究的多項研究成果。強調國內目前每年仍平均新增1500名鼻咽癌患者，威脅一直都在。

台大醫院耳鼻喉部醫師王成平表示，在台灣，幾乎每個人都有機會罹患鼻咽癌，且從年輕開始就有機會，偏偏初期常見三症狀不明顯，易被忽略，包括耳悶、聽不清楚，甚至耳鳴：鼻塞，鼻涕有血絲；以及痰有血絲。尤其以痰有血絲最為危險。

王成平說，偏偏不少人都要拖到轉移至脖子或侵犯神經，頸部出現明顯腫脹，或者三叉神經劇痛及複視才發現。因此，只要有上述症狀持續超過二、三周以上，務必要尋找耳鼻喉科醫師檢查。

根據台大醫院長期追蹤國內358個鼻咽癌多發性家族的世代研究（1996–2004、2006–2020）。一系列長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例的家族成員中，血中EBV抗體陽性比例顯著偏高，且家族病史與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

王成平說，台大醫院另針對鼻咽癌個案、正常個案約4000人進行對照研究，結果發現，儘管機制尚不明確，但只要每周喝一杯（500c.c）的綠茶或咖啡，就有助降低鼻咽癌風險，「一個禮拜一杯就有好處、二杯效果更好」，紅茶則沒有看到這樣的效果。另外，多吃新鮮的魚類、富含維生素A的胡蘿蔔等，對降低風險也有幫助。

王成平指出，鼻咽癌的標準治療以放療及化療為主，台灣目前治療成績不錯，五年存活率平均有74%，醫學中心平均更有75%，高於鄰近的香港以及歐美。這幾年因次世代基因定序的進步，台大醫院研究團隊也進一步從鼻咽切片跟抹片中可以取得完整EB病毒進行基因定序，希望釐清罹癌病人是否具有病毒共同性，已有初步成果。

王成平強調，一般民眾可以接受血清抗體的檢查，若EB病毒抗體陽性，有4%至5%機率可能是鼻咽癌，應趕快找醫師檢查，如果是有家族史的民眾，務必要接受定期追蹤。

