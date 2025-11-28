降價已成共識！ 房市11月交易回穩 「2縣市」月增3成





時序來到11月底，住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣持平，和去年相比，減少7.2%，年度減幅縮小，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續十月份交易狀況加上股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，十一月買氣穩步向前。

縱觀各縣市表現，北市月減7.1%，年減10.5%，新北月減5.1%，年減8.2%，桃園月增35%，年減0.6%，台中月增30%，年增0.8%，台南月減2.4%，年增1.5%，高雄月減8.8%，年減10.1%，全台月增0.7%，年減7.1%。徐佳馨認為桃園與台中賣壓不小，加上賣方降價讓買盤回穩，自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳，其餘區域買氣差強人意，但來人狀況也逐漸回穩，各區除台南呈現年增外，還比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態為主要原因。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，綜觀目前市況，預售市場率先讓利；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，不過隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，最終表現還是需要等到第四季央行理監事會時才能見真章。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

