降價＋補助＋升級一次給 入手進口休旅省23萬！

記者鍾釗榛／綜合報導

現代汽車Tucson L休旅車。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

HYUNDAI旗下主力休旅Tucson再度寫下品牌新紀錄。這款自2004年問世的全球戰略SUV，在2025年正式突破「全球累積銷售1,000萬輛」大關，而且只花了21年就達標，不但比Elantra、Accent都快，更成為HYUNDAI史上最速破千萬的SUV。換句話說，這不是靠單一市場撐起來的成績，而是全球買單的實力證明。

Tucson L成為HYUNDAI史上最速破千萬的SUV。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

能一路賣到千萬輛，Tucson靠的不是運氣。近三年穩坐全球最暢銷SUV前四名，背後是Sensuous Sportiness設計語彙、油電科技與主被動安全全面進化。從iF、Red Dot到美國Good Design Award，再到北美IIHS Top Safety Pick+，設計與安全幾乎「能拿的都拿了」，也難怪國際車媒一致把它視為中型休旅級距的指標。

Tucson近三年穩坐全球最暢銷SUV前四名。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

為了與台灣消費者共享千萬輛榮耀，總代理南陽實業同步端出實質回饋。詢問度最高的Tucson L客車版率先降價，其中Turbo Hybrid油電客車調降3萬元，GLT-B汽油客車也下修2萬元，客貨車則維持原價。若符合汰舊換新資格，還可再申請政府貨物稅補助最高10萬元，入手門檻明顯更親民。

現代汽車Tucson L同步端出實質回饋。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

不只車價有感，2月完成領牌的車主還能享有總價值約10萬元的升級方案，包含AVM環景影像、80萬元零利率分期、前行車紀錄器、FSK隔熱紙，以及5年六大系統延長保固。從價格、配備到後續用車成本，這波操作顯然是衝著「休旅主流市場」而來。

