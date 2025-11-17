降價30億也沒用！ 張綱維淡水28層爛尾樓三度流標

淡水的小坪頂有一棟28層的爛尾樓，今年三度法拍每次都流標。（圖／東森新聞）





今年以來房市交易冷清，不光是新成屋難賣，就連法拍屋都拍不出去。淡水的小坪頂有一棟28層的爛尾樓，背後大股東是遠東航空前董事長張綱維，但今年三度法拍每次都流標，價格從84億砍到54億元，還是沒人買。專家說因為當地生活機能太差，加上整修困難，才會沒有人想進場。

高聳建築遠看很氣派，但靠近點仔細看，這棟大樓竟然只是半成品，只有鋼構水泥，沒窗沒門，現場也沒有施工痕跡，是棟大型爛尾樓，如今淪入法拍，卻三度流標。

這棟在淡水小坪頂的爛尾樓，地上28層、地下5層，建物面積約1.7萬坪，不過在開工之後，因為銷售狀況不佳，再加上建商財務出現問題，因此就這樣荒廢了20多年。

這棟大樓最早名稱是「台北君天下」，之後改名為「故宮樺福皇苑」，背後大股東是遠東航空前董事長張綱維，但是一直沒續建。今年9月淪入法拍，一拍底價高達84.6億元，二拍底價降至67.7億元，三拍更是降到54.16億元，但三次都還是流標。就是因為當地的生活機能欠佳，周圍只有一間超商，加上整修困難，想進場還不如直接買塊地，恐怕會淪為萬年流標品。

寬頻房訊發言人徐華辰：「開發商如果說接手的話，第一個要考慮到的是後續整理的費用，他要重新把它蓋起來，因為如果（價格）訂得太低，可能對開發者來說，他是划不來的。」

尤其今年房市買氣冷，法拍市場更寒冬，今年上半年，全台法院拍定成屋總件數只有853件，年減20.9%，創2009年以來同期新低。細看六都，以台北市拍出件數最少，上半年更是只有拍出31件。

寬頻房訊發言人徐華辰：「目前的貸款確實是相當的困難，我們知道法拍它的特性是7天內要繳尾款，那過去呢，大概有5、6間銀行在做法拍屋代墊的，目前為止只剩下一間。」

房市冷，員工薪情也很差，根據最新統計資料，不動產業受僱員工，今年前9月各項薪資都比去年同期衰退，尤其每月非經常性薪資只有13,113元，年減11.9％。房市寒流什麼時候能夠回溫，恐怕只能提升專業能力，才能突破困境。

