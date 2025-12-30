降息不是共識 聯準會正走在分裂十字路口

聯準會面對內部的高度分歧，通膨與就業兩大使命彼此衝突，鴿派跟鷹派的角力升溫，政治因素也悄悄滲入決策核心。尤其是主席任期進入倒數的時間點上，這不只是一場利率選擇，更是一場關於風險、權力與未來方向的高風險博弈。

聯準會正式出手。在通膨仍高、就業市場開始降溫的情勢下，聯邦公開市場委員會拍板降息一碼。不過聯準會主席鮑爾坦言，這項決策並非單純的方向轉折，而是建立在內部對風險反覆權衡的拉鋸之上。

鮑爾在記者會上直言，目前聯準會面臨的兩大政策目標出現衝突。他表示，「所有委員都同意通膨仍然過高，希望持續下降，也一致認為勞動市場已經出現疲軟，未來存在進一步惡化的風險，分歧點在於，該如何在這兩種風險之間取得平衡。」

廣告 廣告

鮑爾罕見地公開談及聯準會內部的真實狀態。隨著穩定物價與充分就業這兩項使命同時拉扯，委員之間對利率方向的歧見正在擴大，而且不只是技術層面的判斷差異，更牽動政治、經濟與未來權力布局的高風險博弈。

CNBC財經編輯考克斯指出，這是一個長期以共識運作的決策機構，但目前顯然尚未形成一致立場。

這樣的分歧影響的不只是華爾街。房貸、車貸與信用卡利率，以及全球金融市場，都緊盯聯準會的每一次訊號。考克斯也強調，市場關心的不只是這次降息本身，而是利率方向究竟是進入下降循環，還是暫時修正。

聯準會用來呈現利率預期的工具，稱為「點陣圖」。十九位與會官員各自標示對未來利率水準的看法。雖然這份圖表僅具參考性，市場仍高度依賴其中釋放的訊息。

CNBC資深財經記者雷斯曼表示，預測未來本來就非常困難。他指出，「疫情期間與之後，聯準會確實在通膨判斷上出現一連串錯誤，但在疫情之前，他們對通膨走勢、經濟成長與失業率的預測表現其實還算穩定，只是在利率預測方面，紀錄一直不理想，這點相當耐人尋味。」

儘管如此，最新公布的點陣圖仍釋放出相對明確的方向，顯示未來兩年利率有下調空間，預估到2027年底，利率可能降至約3.12%。不過在聯準會內部，仍有一派主張暫緩行動，理由是通膨尚未完全回到2%的政策目標，過早降息可能帶來反效果。

雷斯曼指出，有部分官員認為，聯準會過去四到五年未能穩定實現通膨目標，因此維持一定程度的緊縮政策，才是將通膨拉回目標區間的正確做法。

另一派則將焦點放在勞動市場的變化。考克斯表示，令人擔憂的是，企業可能持續凍結招聘，甚至開始裁員，已有跡象顯示，未來可能出現規模不小的裁員潮。

除了經濟數據帶來的分歧，政治因素也逐漸浮上檯面。雷斯曼分析，部分潛在的聯準會主席人選，可能希望展現更偏向降息的立場，以迎合希望降低利率的政治領導人。

現任主席鮑爾的任期將於2026年5月屆滿。聯準會向來由主席在決策中扮演關鍵角色，若主席立場明確，其他委員往往會隨之靠攏。一旦未來的新任主席選擇配合總統推動低利率政策，影響層面將相當深遠。

分析指出，聯準會當前的每一步決策，已不再只是單純的經濟判斷，而是涉及風險分配與利益先後的選擇，也將形塑未來數年的政策主導權。在內部共識鬆動、主席即將換人的時刻，利率這條路線圖，正變得前所未有地崎嶇。

更多 TVBS 報導

本周央行理監事會議登場 專家看2數據預測：利率連7凍

聯準會再降息？路透調查：8成經濟學家預測12月再降1碼

美債殖利率暴跌！1招解救債蛙！

黃金價格大漲！受聯準會降息削弱美元刺激 觸近1個多月高點

