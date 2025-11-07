降息不是漲跌關鍵 「這指標」才是！景氣拐點時刻須雙軌防禦

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

美國啟動降息循環，市場一度樂觀解讀，但歷史經驗顯示，行情關鍵不在降息，而在失業率與經濟體質。面對不確定的環境，投資布局更需兼顧防禦與靈活調整。

隨著勞動力市場趨緩，聯準會（Fed）的降息之路也正式展開。然而，市場對降息的反應正越趨分裂，有人認為降息等於救市成功，股市必漲，也有人擔心這反而代表經濟已經撐不住了，是衰退來臨的前兆。

從歷史數據來看，降息本身從來不是市場表現的決定性因素，經濟是否陷入衰退才是，如果降息發生在經濟仍處於擴張期，那麼市場確實會迎來一波穩定甚至可觀的漲勢，但如果是伴隨衰退發生的降息，那麼股票市場往往仍會走弱，甚至在降息後持續下跌。

降息後行情走向 取決於經濟表現

當前的美國失業率已經來到4.3%，雖然表面上還不算高，但已明顯高於前兩年的谷底水準。這正是聯準會開始釋出可能轉向訊號的重要依據，不是因為他們真的想降息，而是因為勞動市場的壓力開始浮現。

根據巴克萊（Barclays）統計，首次降息後的美股多能迎來顯著漲幅，例如標普500、道瓊與那斯達克在降息後1年，平均漲幅分別達9.3%、9.3%、13%，展現資產價格對於資金寬鬆的敏感反應，但若降息伴隨衰退，股市走勢則截然不同，往往在短期內仍持續下跌。

如果對照股債，當聯準會啟動降息而經濟並未陷入衰退時，股票幾乎全面跑贏債券。像1984年、1995年、2006年與2018年這些無衰退的情境，標普500在降息後都有穩健上漲，整體走勢優於債券。

反之在1989年、2000年與2008年等伴隨衰退的案例中，股票表現明顯疲弱，甚至長期下行，而長天期美債則因利率大幅回落，反而出現相對亮眼的漲幅，這種分野，突顯出降息後資產輪動的核心，並不在於政策本身，而是取決於經濟是否陷入衰退。

所以，要了解降息後行情，就不能不看失業率，這不只是就業市場的數字，而是整個經濟體質的晴雨表。在歷次衰退性降息中，失業率往往在降息後仍持續攀升近1年，有時甚至達2至3個百分點，而若經濟沒有衰退，那麼失業率最多在降息後幾個月稍微上升，隨即開始下滑。

這種差異在市場上造成截然不同的價格走勢。降息後若失業率繼續升高，市場就會預期企業獲利將惡化、消費下滑，於是股價跟著修正，反之，如果失業率在降息後快速見頂、甚至反轉下降，市場則會提前慶祝經濟軟著陸成功。

現在的情況，正好介於這兩種狀況之間。失業率緩慢上升、但尚未明顯失控。所以我會持續觀察接下來3至6個月的就業數據，像是初領失業救濟金人數、非農數據，這些指標是趨於惡化還是平穩回落，將直接決定是否繼續持股，還是開始轉向防禦配置。

不確定環境下 靈活調整勝過單一賭注

那麼，這一輪降息週期會怎麼走？我的看法是，目前市場正在演繹軟著陸成功＋降息支撐的樂觀劇本，但這個假設能否成立，完全取決於失業率是否在未來幾個月見頂回落。如果失業率持續升破4.5%、甚至接近5%，那麼市場就不得不重新定價，不再是預防性降息，而是被迫救市。

更現實的是，根據過往數據，降息的實施時間點，往往落後於失業率變化，等到聯準會真正動手時，股市早已提前定價，所以也不能等到新聞宣布降息才動作，要先看清失業率方向與利率曲線的訊號。

在這種微妙的轉折期，資產配置應進入了雙軌防禦＋機會尋找模式。一方面，保留一定比例的防禦型資產，如債券與黃金，或是停止買入股票、預留現金，應對可能的經濟放緩，另一方面，留意那些能受惠於降息、但不過度依賴經濟循環的板塊，如大型科技股、高股息公用事業、醫療保健等。

更重要的是，這種景氣的拐點時刻，應該避免單一賭注式的策略，因為失業率上升幅度未明、消費數據轉弱初現端倪、企業庫存與獲利預警也不時出現，在這種充滿不確定性環境下，太過激進與太過保守都不是好選擇，靈活調整與高度敏感反而是關鍵。

總結來說，降息本身不是答案，失業率才是關鍵。當市場興奮於降息，投資人應提醒自己冷靜看待，因為真正決定市場走勢的，不是政策動作，而是基本面是否支撐風險資產續漲，而這個基本面的核心，就是就業市場能否穩住。

