降息不確定性升高 國泰投信：2026挑戰與機會並存

【記者柯安聰台北報導】全球利率環境與市場結構快速變化，前瞻視角與多元策略成為投資布局的關鍵。由國際知名金融信息與指數提供商彭博Bloomberg主辦的年度盛會「創新收益策略：2026債券投資新視野」20日於台北隆重登場，深入剖析全球債市動態與ETF策略新局，探討市場最新趨勢，吸引眾多法人機構踴躍參與，證券櫃買中心副總經理李淑暖亦出席致詞。國泰投信作為台灣資產管理領域的領導品牌，總經理張雍川、投資長蔡宜芳及量化暨指數事業處處長陳郁仁等主管分享深度市場洞察，展現在專業投資領域的領導力與國際視野。



國泰投信總經理張雍川致詞表示，美國總統川普重回白宮，全球歷經美國對等關稅、大而美法案、天才法案等政策轉折，造成股匯市快速變化，投資人面臨更高的不確定性，2026年將是充滿挑戰與機會的一年。國泰投信身為全台領導性的資產管理公司，將持續提供完善的投資工具與策略，陪伴客戶因應瞬息萬變的新局面。



彭博行業研究美國信貸首席策略師Noel Hebert在「美國企業債市場最新觀察與價值所在」專題演講時表示，美國投資級信貸的收益率持續支撐需求，但風險定價已顯得偏高。若2026年經濟過熱或過冷，可能對報酬構成威脅，同時，科技驅動的新發行也可能開始對利差造成壓力。



國泰投信投資長蔡宜芳指出，國泰投信債券型ETF涵蓋不同天期、風險層級、區域標的及配息機制，滿足短期現金管理與長期資金配置需求。短期現金管理重視安全、低波動與高流動性，例如國泰US短期公債（00865B）投資於到期日小於1年的短期美國政府公債，幾乎無信用風險；長期配置則可關注信用評等佳的長天期公司債或特定產業債，如金融、公用事業等；若希望靈活操作，追求資本利得，則可擇時布局長天期公債或信用利差較高之債券。隨著全球股市處於歷史高點，投資人應適度提高債券比重，藉由信用評等佳的長天期公債或公司債保護下檔風險。同時提醒，台灣債市淺碟，市面上債券ETF多為外幣標的，定期定額布局有望降低外匯風險，並享受固定收益資產優勢。



國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁分享，全球債券ETF市場近10年累積成長超過5倍，資產規模已突破3兆美元，預估2030年有望上看6兆美元，顯示債券ETF需求持續強勁。目前全球債券ETF仍以被動式產品為主，占比約84%，但主動式ETF近10年年均成長率達37%，高於被動式的20%，去年美國主動式債券ETF資產規模翻倍至2820億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。



國泰投信表示，雖然主動式債券ETF具備更廣的投資範圍與操作彈性，能依據總體經濟與利率環境，靈活調整產業配置、信用評等與存續期間，有機會創造超額報酬。但被動式固定收益ETF在流動性表現上更具優勢，且成交量與市場深度更能滿足大型資金的交易需求；觀察美國固定收益ETF各期間平均年化報酬表現，主被動差異並不大，然而各主動式基金間的報酬有顯著差異，表現高度依賴經理人選債與配置能力，加上主動式費用率較被動式來得高，投資人需審慎評估成本與報酬。



國泰投信作為全台資產管理的領導品牌，透過「點線面」策略，提供ETF完整解決方案（Total Solution），產品線涵蓋股票、債券及主題型ETF，從策略面提供客製化解決方案，再結合傳統通路串聯多樣化平台，建立完整投資生態圈，包括美元平台、智能投資平台、ETF流動性平台，以及被動式與多資產ETF的發展，協助機構法人及散戶族群精準掌握市場機會。（自立電子報2025/11/21）