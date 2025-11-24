降息不確定性升高！它資產已突破3兆美元 10年成長超過5倍
財經中心／余國棟報導
由國際知名金融信息與指數提供商彭博Bloomberg主辦的年度盛會「創新收益策略：2026債券投資新視野」於台北隆重登場，深入剖析全球債市動態與 ETF 策略新局，探討市場最新趨勢，吸引眾多法人機構踴躍參與， 國泰投信總經理張雍川致詞表示，美國總統川普重回白宮，全球歷經美國對等關稅、大而美法案、天才法案等政策轉折，造成股匯市快速變化，投資人面臨更高的不確定性，2026年將是充滿挑戰與機會的一年。
國泰投信投資長蔡宜芳指出，國泰投信債券型ETF涵蓋不同天期、風險層級、區域標的及配息機制，滿足短期現金管理與長期資金配置需求。短期現金管理重視安全、低波動與高流動性。隨著全球股市處於歷史高點，投資人應適度提高債券比重，藉由信用評等佳的長天期公債或公司債保護下檔風險。同時提醒，台灣債市淺碟，市面上債券ETF多為外幣標的，定期定額布局有望降低外匯風險，並享受固定收益資產優勢。
全球債券ETF市場近十年累積成長超過5倍，資產規模已突破3兆美元，預估2030年有望上看6兆美元，顯示債券ETF需求持續強勁。國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁分享，目前全球債券ETF仍以被動式產品為主，占比約84%，但主動式ETF近十年年均成長率達37%，高於被動式的20%，去年美國主動式債券ETF資產規模翻倍至2,820億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。
彭博行業研究美國信貸首席策略師Noel Hebert在「美國企業債市場最新觀察與價值所在」專題演講時，表示：「美國投資級信貸的收益率持續支撐需求，但風險定價已顯得偏高。若2026年經濟過熱或過冷，可能對報酬構成威脅，同時，科技驅動的新發行也可能開始對利差造成壓力。」
雖然主動式債券ETF具備更廣的投資範圍與操作彈性，能依據總體經濟與利率環境，靈活調整產業配置、信用評等與存續期間，有機會創造超額報酬。但被動式固定收益ETF在流動性表現上更具優勢，且成交量與市場深度更能滿足大型資金的交易需求；觀察美國固定收益ETF各期間平均年化報酬表現，主被動差異並不大，然而各主動式基金間的報酬有顯著差異，表現高度依賴經理人選債與配置能力，加上主動式費用率較被動式來得高，投資人需審慎評估成本與報酬。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
