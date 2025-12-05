降息前持續高檔震盪 台積電平盤開出1445元、大盤撐27800大關

台積電早盤以平盤1445元開出。（圖／鏡週刊提供）

前一天美國股市走勢動盪，開盤後四大指數漲跌互見，市場分析，投資人持續消化美國各個經濟數據，同時在下週聯準會降息決議方面引頸期盼，台股今日也持續在高檔震盪，台積電以平盤開出，加權指數上漲約50點。

台股延續昨天持續在高檔震盪，早盤台積電以平盤1445元開出，加權指數上漲約50點，來到27844點，鴻海上漲2元，漲幅0.87%，股價來到230.5元，台達電下跌1元，股價來到998元。聯發科在Google TPU效應持續帶動下，今天上漲30元，漲幅2.13%，股價來到1435元。

記憶體方面，雖然日前傳出美系記憶體大廠美光退出消費型記憶體市場，對台廠是大利多，同時台灣記憶體大廠創見也傳出，收到上游原廠通知延後交貨，且光是過去一週內，晶片成本就暴漲了50%至100%，這波缺貨潮預計將至少持續3到5個月，對此公司回應，多家上游夥伴簽訂長期供應協議（LTA），會盡力維持穩定供貨，創見上漲4.5元，漲幅2.63%，股價來到175元。

不過多數記憶體類股並未反應利多，群聯早盤呈現平盤，股價來到1030元，昨日逆勢大漲的華邦電也下跌1.55%，股價來到56.9元，南亞科下跌3元，跌幅1.98%，股價來到148元，



