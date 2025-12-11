降息助攻美股道瓊漲646點！甲骨文跌近11％、台積電ADR跌1.45%

美股工業指數、標普500指數11日收盤再創新高。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）今年第3次降息，投資人轉而買入能夠從美國經濟成長中受益的股票，美股道瓊工業指數11日上漲646.26點、1.34%，標準普爾500指數上漲0.21%，道瓊工業指數和標普500指數雙雙創下收盤新高。那斯達克指數表現不佳，下跌0.25%，費城半導體指數跌0.75%，台積電ADR下挫1.45%，收在304.85美元。

綜合外媒報導，雲端運算公司甲骨文公布季度營收不如預期，並指年度支出將比原計劃高出150億美元，導致其股價暴跌近11%，加劇投資人對該公司債務的擔憂，也讓市場對人工智慧（AI）投資更加謹慎，其他人工智慧概念股如輝達下跌1.55%，博通下跌1.6%。

廣告 廣告

另一方面，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，將暫停進一步寬鬆政策。不過，聯準會的點陣圖中仍有兩次降息空間，可平衡高通膨，也反映勞動市場疲軟的跡象。由於小型公司往往比大型公司更能從低利率中受益，羅素2000指數週四與道瓊工業指數一同創下新高。

美股11日收盤，道瓊工業指數大漲646.26點或1.34%，收報48704.01點。標普500指數上漲14.32點或0.21%，收在6901.00點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌60.29點或0.25%，收在23593.86點。費城半導體指數下滑56.00點或0.75%，收在7411.48點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

降息循環延續＋啟動新一輪買債 資金寬鬆環境 投資級公司債值得關注嗎？

Fed宣布降息1碼、利率連3降！川普不滿「幅度小」批鮑爾死板僵硬