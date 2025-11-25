降息升溫+外資回頭！ 新台幣中止連十黑 站穩31.4字頭

市場降息預期升溫，外資回頭買超，新台幣收31.44元、小升0.7分，中止連十黑。廖瑞祥攝



近期美國聯準會（Fed）官員放鴿，投資人對12月降息預期大幅回升，美股全面收紅、美元小幅滑落，台股今日（11/25）反攻帶動新台幣走揚，一早以升值開出，盤中震盪整理後，在外資回頭買超，出口商大舉拋匯下，匯價由黑翻紅，終場收31.44元、小升0.7分，中止連十黑，但穩住31.4字頭，總成交值爆大量，擴增至27.99億元。

被稱為Fed「第三號人物」、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）上週拋出「近期內仍有進一步調整利率空間」的訊號後，被視為下一任Fed主席熱門人選、理事華勒（Christopher Waller）也說，支持12月再度降息。市場降息預期大幅升溫，又科技股領軍，美股四大指數收紅，美元指數也被拉回100附近。

匯銀人士表示，台股今日開盤全力反攻，新台幣匯率一早以升值2.7分、31.42元開出，匯市上午買賣力道相當，午後外資明顯轉為匯入，出口商搶在高點出脫美元，推升匯價由黑翻紅，央行尾盤進行調節，匯價收在31.44元，以小升做收，中止連續十日收黑。

匯銀人士指出，外資在台股由賣轉買，但在匯市偏雙向操作，觀察11月至今，幾乎呈現一面倒匯出，使得匯價一路偏貶，如今外資隨著台股轉向，出口商見31.5元無望，陸續進場拋匯，匯市今日交投熱絡，成交值爆出大量。接下來要關注今晚將公布的生產者物價指數（PPI）以及相關數據，是否有利於Fed降息。

根據央行統計，美元指數小跌0.04%、歐元小漲0.10%，亞幣全面反彈，韓元漲幅最大、升0.46%，星幣升0.21%，人民幣和日圓皆漲0.15%，新台幣小升0.02%。

