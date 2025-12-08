降息升溫+熱錢湧入！新台幣升破31.2元 創近三週新高

新台幣盤中一度升值1.6角，終場拉回31.202元、升5.6分。廖瑞祥攝



隨著美國通膨數據出爐，市場對升息預期幾乎毫無懸念，台股今（12/8）日上漲逾300點，在熱錢連日買超，新台幣匯率上午開盤直接升破31.2元，外資大舉匯入、出口商急著停損拋匯，匯價呈現一面倒的情況，甚至飆破31.1元，升幅達1.6角，回測31元整數關卡，央行進場調控力道明顯，出口商、軍款陸續進場撿便宜，終場拉回31.202元、升5.6分，創近三週以來高點。

美國上週五公布多項經濟數據，備受聯準會關注（Fed）的9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%、月增 0.2%，整體 PCE 月增與年增率與市場預期一致，顯示物價壓力維持溫和；另外，美國密西根大學11月份消費者信心指為51，創下五個月來首度回升，反映民眾對通膨看法改變。

匯銀人士表示，通膨數據在控制之內，激勵市場對降息預期「板上釘釘」，全球金融市場振奮，台股今日站回2萬8000點，外資連續五日買超，新台幣匯率一早就升破31.2價位，隨著熱錢大舉匯入，出口商陸續進場、停損賣出，午後盤中一度觸及31.098元、創下11月中旬以來的新高。

匯銀人士指出，匯價升幅最高來到1.6角，進口商和軍款見到甜甜價，也進場買匯，加上央行緊盯全場，午後發動攻勢，抑制匯價走勢、升幅明顯收斂，終場收31.202元，創下11月18日以來的高點，總成交值略縮至14.75億美元。

匯銀人士分析，降息預期幾乎毫無懸念，全球股市大漲，台股也受惠，外資在匯市一路賣美元，出口商近期停損出售，央行防守力道相較上週明顯加大，接下來就看台股上漲動能是否延續，2萬8500點將是觀察指標，在美元續弱的情況下，新台幣有機會回測31元整數關卡，很可能陷入新一波保衛戰。

根據央行統計，美元指數小跌0.02%、歐元也小跌0.03%，亞幣漲跌互見，新台幣升0.18%、成最強亞幣，韓元漲0.16%、人民幣小漲0.01%，而日圓重貶0.46%、星幣小跌0.05%。

