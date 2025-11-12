降息可望持續 美國投等債迎來雙動能
【記者柯安聰台北報導】美國最新公布的ADP「小非農」就業報告優於市場預期，但細項顯示就業成長集中於少數產業及大型企業，整體動能偏溫和。聯準會主席鮑爾於10月FOMC會後表示，12月是否降息仍未定，使得利率期貨對12月降息1碼的機率自90%回落至70%以下，美債殖利率短線反彈。
聯邦投信表示，若就業市場未見明顯改善，美國仍有進一步降息的必要。短線美債殖利率雖反彈，但中長線可望維持緩步下行，政策利率可望回到約3%的中性區間。在利率拐點浮現的時刻，具備穩健體質與收益吸引力的美國投資等級債，成為本波降息循環中最受關注的標的之一。根據Bloomberg統計，下半年以來資金明顯回流固定收益市場，其中主要流向投資等級債券。
聯邦投信進一步分析，從總體環境來看，美國景氣步入溫和放緩、通膨持續降溫，最新CPI顯示物價壓力緩解，使市場更相信聯準會具備降息空間；同時，聯準會結束縮表，市場資金轉向寬鬆，美國投資等級債有機會在利率下行、信用利差維持窄幅波動的背景中，提供穩定收益來源。
美國大型發債企業財務狀況穩健、現金流充裕，違約風險低；雖然信用利差低於長期平均，但企業基本面改善，信評機構對其展望趨於正向，信評上調的債券比重增加，有助支撐債券價格。
聯邦美國優選投資等級債券基金主要投資於美國投資等級債，信評A以上之債券比重超過80%，投資組合平均票息約4.9%，產業上分散於健康護理、通訊及科技等產業，以提供投資人兼具收益與防禦的配置效果。（自立電子報2025/11/12）
