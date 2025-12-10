降息在望！專家推演「鷹式降息」下走勢：台幣貶值、外資在台股恢復賣超

隨著美國聯準會將於12月10日召開今年最後一次FOMC會議，市場普遍預期降息1碼已成定局。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，先做一個劇本推演，台股跟台幣怎麼走？他表示，一般認為降息後，美元走弱、台幣會升值，但若是「鷹式降息」，情況正好相反，美元反而彈升，台幣則出現貶值；只要台幣一貶，短線一個幅度出來後，外資會在台股再度恢復賣超。

蔡明彰在個人YT表示，本周四早上就能知道聯準會的利率決策結果，這次會議特別受矚目，是因為即將跨年，市場關注2026年初降息是否延續，進而影響股市資金動能。然而，此次焦點並非降息幅度，而是聯準會的態度，一般認為可能是鷹式降息。

蔡明彰解釋，鷹式降息指的是聯準會主席鮑爾在記者會傳遞重要訊號，這次降了以後，不要期待很快會降息。許多華爾街分析師認為，本次降息後，要等到明年4月29日才可能再次降息，換句話說，跨年後不會馬上再次降息。然而，鮑爾任期都快結束準備離開了，臨去秋波，可能頂多再降息一次，這叫鷹式降息。

蔡明彰提到，光看美國十年期公債殖利率就充滿了鷹式降息的期待，昨（9）日收盤4.18再創2個月高點，假如不是預期鷹式降息，為什麼公債殖利率繼續往上？當然美股表現在昨日只是小跌，沒有明顯跌幅，因為大家還要看到結果。

蔡明彰說明，鮑爾假如出來鷹式說法，美國十年期公債的殖利率就有可能突破4.2%，突破4.2%以後，美股會降息，利多出盡、短線下修；第二，公債殖利率仍有上漲空間；第三，美元反彈，這個跟大家想的不一樣，一般認為降息後美元走跌、台幣升值，但鷹式降息會顛倒，美元彈上去、美元指數就回到100點以上，台幣反而貶值，只要台幣一貶，短線一個幅度出來後，外資會在台股再度恢復賣超，這個要有心理準備；第四，降息之後，黃金要一直漲，也跟大家想的顛倒，黃金反而從目前大概4200美元下修，也許黃金跌得不多，但是會卡住。

