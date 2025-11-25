降息希望再起、AI泡沫疑慮暫緩! 美股收漲、台積電ADR上漲3.48%

美國降息希望再度升溫，提振市場情緒，美股24日收高。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 在市場對美國聯邦準備理事會（Fed）12 月降息的預期升高下，投資人得以忽略科技股估值偏高的疑慮。同時，美國總統川普（Donald Trump）表示，他已接受中國領導人習近平的邀請，將於4月訪問北京。美國股市24日收高，延續先前的反彈行情。上週由於擔心人工智慧（AI）科技泡沫化，股市經歷劇烈震盪，如今美國降息希望再度升溫，提振市場情緒。

綜合外國媒體報導，一連串因先前政府關門而延後公布的經濟數據顯示，美國就業市場走弱、通膨依然頑強，這反而提升市場對Fed將於12月會議實施今年第3次、也可能是最後一次降息的信心。Fed理事華勒（Christopher Waller）及紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）的鴿派言論進一步支撐降息預期，儘管仍有其他決策官員表達不同意見。

根據CME FedWatch工具，金融市場目前押注12月降息的機率達79.1%，高於一周前的42.4%。另一方面，第三季財報季已到尾聲，截至21日，標普500成分股中近95%已發布財報，其中有83%獲利優於預期。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，分析師預估標普500成分股公司第3季整體獲利成長達14.7%，遠高於10月1日預測的8.8%。

美國本週適逢感恩節假期，本週首日開局便強勢上漲，「七巨頭」等AI相關動能股領漲，使那斯達克指數上漲近2.7%。谷歌母公司Alphabet大漲6.28%，博通更是暴漲11%、美光大漲近8%、Meta上漲3.16％、輝達上漲2.05％、亞馬遜也上漲2.53%。此外，台積電ADR上漲3.48%，收在每股284.64美元。

美股24日收盤，道瓊工業指數終場上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點。標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點。以科技股為主的那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點。費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

