降息希望升溫 台股漲逾300點攻上28300點 台積電漲收1495

【記者許麗珍／台北報導】本週美國聯準會（Fed）召開利率決策會議，由於降息希望升溫提振市場，台股今開高走高，早盤漲逾百點一口氣衝破28000點大關，終場上漲322.89點或1.15%，收在28,303.78點，距離11月3日創下的歷史收盤新高點28334.59點，僅相差31點，今成交金額4238.21億元。權值股台積電今漲35元，報1495元。

因市場樂觀預期美國聯準會可能於12月降息，美股5日收高，道瓊工業指數終場上漲104.05點或0.22%，收在47954.99點，標準普爾500指數上漲13.28點或0.19%，收6870.40點；那斯達克指數上漲72.99點或0.31%，收23578.13點，費城半導體指數上漲78.867點或1.09%，收在7294.836點。

台股5日盤中區間整理，尾盤權值股台積電上揚，帶動加權指數終場上漲185.18點，收在27980.89點，成交值新台幣4448.52億元。

此外，三大法人合計買超420.33億元，其中，外資及陸資買超368.78億元，連續4個交易日買超；自營商買超56.49億元，投信賣超4.94億元。

