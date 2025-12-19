降息帶動高端家具換屋需求 商億董座：2026營收成長雙位數

商億柬埔寨廠目前員工1400多人，出貨量占整體達六成。（圖／商億提供）

商億-KY（8482）今天（19日）舉辦法說會，受惠北美傳統銷售旺季及房市指標回暖，11月合併營收單月重回3億元，月增37.63%、年增11.08%，第三季毛利率亦達37%；董事長謝智通表示，「2025是crazy、令人難忘的一年！」從年初關稅戰到柬埔寨廠發揮穩定訂單效益，不僅生存下來還有發展空間，展望明年營收是有雙位數成長。

至於在股利配發部分，2024年100％配發率，每股股利4.36元，財務長兼發言人林芳毅指出，股利政策還須經董事會決議通過，依過往的配發平均約在70％至80％，公司應會朝此高配發率方向走。

商億今天股價以49.00作收，漲0.90元，漲幅達1.87%。根據法說會公布的財務數據，2025年前三季營業收入達25.68億元，較去年同期的26.97億元減少4.8％；前三季累計每股稅後盈餘EPS達1.74元，較去年同期的3.16元，減少44.9％。

商億董事長謝智通表示，透過柬埔寨廠的設立，在此波關稅戰中穩定訂單。（圖／商億提供）

營收占比以美國市場超過80％為主，柬埔寨占比6.83%，歐洲占比5.21%、中國占比4.40％，澳洲1.69％，其他1.79％。產品則以沙發占比63.51％為主，餐椅占比12.67％，床具6.60％，擱腳5.26％、紙箱7％等。

董事長謝智通表示，在合作長達五年的客戶在商億產品占近20％，多個客戶展望明年成長雙位數，帶動商億成長之外，軟家具在中國明年1月1日起的關稅65％，與柬埔寨廠的30％相較的30％空間，也與客戶協談轉移增加的成本之配套措施，商億明年成長上看二位數。

全球布局方面，深耕北美市場外，非美市場多元化布局已進入收割階段；2026年美國訂單展望樂觀，已陸續接獲客戶提出增產需求通知；歐洲與大洋洲市場方面，西班牙連鎖百貨龍頭El Corte Inglés訂單預計明年第一季開始放量，英國新客戶及澳洲兩大新客戶已持續出貨，訂單量逐月增加。

中東與亞洲市場中，杜拜需求走升，日本首發訂單獲客戶高度肯定並持續續單，泰國市場首批交貨品質也獲得良好回饋；俄羅斯市場已成功取得首筆訂單，未來若俄烏戰事落幕，戰後重建所帶動的高端家居需求，將具成長潛力。

由降息與成屋銷售回升所驅動的購屋潮，預期將於2026年陸續轉化為高端家具換屋需求，顯示產業景氣「最壞時間已過」。

