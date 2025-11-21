降息恐延後澆熄市場信心 台股大跌800點 台積電死守1400大關

台股早盤大跌近800點，台積電也下跌60元。（圖／鏡週刊提供）

前一個交易日在輝達亮眼財報帶動下，台股昨日大漲800點，今天卻直接下殺800點，顯示目前處於股市高點，投資人對於任何風吹草動都相當敏感，早盤加權指數來到26500左右。

AI霸主輝達前一日剛公布亮眼財報，帶動台股往上衝，不過對於市場來說，輝達好成績只能說是催化劑，但如果12月沒有如預期般降息，則是連燃料都缺乏，讓市場出現失望賣壓。

美股方面，隨著9月非農就業報告出爐，讓投資人預期聯準會12月可能不會降息，美股四大指數由漲收跌。

台股方面，台積電早盤最多下跌60元，股價跌破1400元大關，來到1395元，鴻海雖然今日舉辦科技日，也宣布與OpenAI合作的消息，不過依然抵擋不了賣壓，鴻海下跌8.5元，跌幅3.59%，股價來到228元。台達電下跌48元，跌幅5.03%，股價來到906元，聯發科下跌45元，跌幅3.79%，股價來到1140元。

記憶體概念股則是一面倒，在各大記憶體廠股價經歷兩倍、三倍漲幅後，現在出現利多不漲，利空大跌的情況，群聯早盤直接打入跌停，股價來到1065元，華邦電同樣大跌超過9%，股價來到52.5元，南亞科大跌超過8%，股價來到142元。



