降息時代「錢擺哪裡最賺」？專家提醒：留戀債券不是好選擇！
降息來了，債券又值得買嗎？其實錢可能更聰明地流向黃金、半導體或善用AI的公司。這篇跟你聊聊，怎麼在低利時代找到既能抗通膨、又有成長潛力的好標的，讓你的投資更安心。
最近有人問我：「老師，現在降息，是不是債券又可以投資了？」面對這個問題，我想懇切地跟你聊一聊，我對債券的看法。
我認為，短期債券可能會漲，但不適合長期投資。聯博分析師Scotti Maggio最近做了一次大規模的長期模擬，他預測未來20年，債券的年化報酬率大約只有4%～4.25%。而這樣的報酬率，在扣掉通膨2%之後，真正的增值幅度只剩下2%。
如果你的錢長期放在2%投資報酬率的債券上，會發生什麼事呢？我算給你看。
你今天把100萬元放在債券或債券ETF裡，就算有固定的利息可以領，但因為報酬率太低，即使過了20年，這100萬元只會變成150萬元；但同樣的錢，如果投在元大台灣50（0050）、Vanguard整體股市ETF（VTI）、Vanguard標普500指數ETF（VOO）、SPDR標普500指數ETF（SPY）、Vanguard全世界股票ETF（VT）這種大型分散的ETF裡，最少會滾成600萬元。一樣花20年，你想把錢滾成150萬，還是600萬元呢？
聰明錢順勢而流 新興市場半導體股漲勢猛
我了解，很多人投資債券是為了降低波動、減少持股壓力，但時代不一樣了，在什麼都漲的時代裡，「波動」不是風險，「通膨」才是。現在開始存債券，只會讓你的錢「少得很穩定」。如果你需要找到「壓艙石」降低波動壓力，不如換個標的，考慮黃金跟白銀。
你要了解，在東西越來越貴、美元越走越弱的的趨勢裡，大家為了不讓錢變薄，不得不買入黃金、白銀，讓自己安心。而這樣的恐慌，讓SPDR黃金ETF（GLD）漲了55%、iShares白銀ETF（SLV）漲了68%。而比它們漲得更兇的，還有台積電（2330）和海力士（SK hynix）；過去1整年，台積電整整漲了87%，韓國的海力士更是漲了126%，有如快箭。
台積電和海力士的漲幅，突顯了降息趨勢下，聰明錢的「意志」：這些錢像蜿蜒的河流，主動流向「沒那麼貴」、「還有成長動能」的標的，而新興市場的半導體股，展現了它們的意志。
你要記住，當借錢變得更容易、當美元變得更便宜，韓國、日本、台灣的AI製造股，就是承接熱錢的「斗笠」。
不過話說到這裡，你心裡也許會冒出一個疑問：這些半導體股已經漲這麼多了，現在還能追嗎？這個問題，我自己也想過很多次，現在跟你分享我的看法。
我認為，降息後的2～3年內，投資「用AI」的公司，而不是「造AI」的公司，也許是個好主意。
善用AI的公司 會是下一波贏家
所謂「造AI」的公司，是指晶片商、模型開發商、畫藍圖、創造「算力心臟」的公司；比如台積電、海力士、博通（Broadcom）、輝達（Nvidia），它們的股價已經漲到天上去。但用AI的公司，就是另一個局面了。
所謂用AI的公司，是指能用AI提升效率、降低成本、優化流程的企業，比如：一家餐廳，用機器手臂取代工讀生，做一份漢堡從11分鐘縮短到6分鐘；一家物流公司，用AI排程、語音系統處理訂單，節省人工；一家電商平台，用AI聊天機器人處理數百萬客訴與查詢。這些都是用AI的真實場景。舉幾個知名例子：
● 阿里巴巴（Alibaba）大量使用AI聊天機器人AliMe，在雙11期間承接上億筆客服查詢；整合AI推薦系統與零售平台，強化新零售的整體效率。
● 亞馬遜（Amazon）推出AI功能「Interests」，讓顧客以自然語言描述喜好，系統自動推薦商品；內部透過Amazon Q、QuickSight等工具進行資料分析、決策支持，大幅減少重複人工操作。
● 鴻海（2330）建立AI Agent系統，用於生產維修、流程排程、模擬協調等工作，有效節省人力。
這些案例證明，不只是科技公司能用AI賺錢，任何行業只要善用AI，就能提升效率與利潤。所以我想提醒你：未來最強的企業，是「效率最高、成本最低」的那一群。
當全世界進入降息、資金尋找出路的時代，你要成為一個敏銳的觀察者，不只是找高報酬的產品，更要與「用AI者」同行。
（內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
