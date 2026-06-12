降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」
「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。
為何通膨降不下來？葉倫親解3大供應端黑天鵝：AI軍備競賽也是元凶
美國勞工統計局日前公布5月消費者物價指數（CPI），年增4.2%，較4月的3.8%走高0.4個百分點，不僅成為2023年4月以來新高，核心CPI年增2.9%，也明顯高於聯準會的2%通膨目標。
面對不降反升的通膨問題，葉倫分析，主因是美國正在面臨三種截然不同的供應端衝擊。
首先是關稅的影響。葉倫指出，疫情之後美國經歷了一段通膨極高的時期，而後通膨緩步回降至接近3%，正當經濟學家認為通膨有望回落至2%目標區間之際，關稅的衝擊使通膨難以繼續下行。
即便關稅所造成的通膨，被認為將是「一次性通膨」，不會對整體物價造成長期的結構轉變壓力，然而在觀察期間，中東戰爭所導致的能源市場巨大衝擊接踵而至，並成為目前影響通膨趨勢的最大不確定性。
第三則為人工智慧的大規模投資。AI基礎建設的軍備競賽，不僅推高了電力價格，更普遍推高半導體價格，而半導體被廣泛應用於各種消費性電子產品中，都將造成物價易漲難跌。
降息理由已完全消失！葉倫：高通膨恐延續至2028年
值得注意的是，對聯準會和許多央行而言，真正關鍵的是「通膨預期」。
葉倫指出，長期以來，美國民眾的通膨預期心理一直非常穩定，然而隨著接連不斷的供應端衝擊，以及通膨率始終無法回到2%水準，都可能使預期心理上升，並且影響民眾的經濟行為，進而形塑通膨長期居高不下的風險。
因此葉倫預期，今年下半年及明年，通膨仍將高於聯準會的2%目標，若考慮人工智慧的需求趨勢，或許會使這種通膨維持高檔的情況，延續到2028年。
貨幣政策方面，葉倫認為，考量到原油市場的不確定性，未來幾個月內不太可能貿然升息，但降息的理由已經完全消失，換言之，利率環境仍將維持相對高檔一段時間。
「過去不擔心的，現在全變了」葉倫示警美國巨大財政赤字危局
在此之下，「過去我認為沒什麼好擔心的情境，現在都轉變為許多值得擔憂的事情。」葉倫所指的最大擔憂，便是主權債務帶來的財務穩定風險。
美國債務佔GDP（國內生產毛額）比重，早在新冠疫情爆發前便已超越九成，當時政策利率已維持在逼近0%一段時間，市場先前亦普遍認為，利率在可預見的未來會持續保持低位，因此在該期間積累了大量債務，並承擔了大量曝險。
葉倫不諱言，雖然90%至95%的債務佔GDP比重很高，但當年利息負擔很低，因此這問題並不令人擔憂。不只政府債務，就連部分行業的私人債務規模，也達到極高水準。
「然而，現在我們身處在一個完全不同的利率環境。」葉倫指出，當市場進入利率相對高檔的環境之後，資產負債表上已累積的大量長期債務與再融資部位，都將造成借貸雙方極大壓力。」
美國財政已走上不可持續的道路！葉倫憂心：金融市場恐變得更不穩定
回到美國財政赤字問題，葉倫指出，美國的財政赤字非常巨大，是戰爭期間和經濟衰退期間以外最高的水準。她認為，美國在財政政策方面，已經走上了一條不可持續的道路。她擔心，接下來金融市場不排除會「重新思考財政風險的風險溢酬」，針對財政主導地位、央行面臨的威脅等問題進行更多討論。
若市場開始重估美國財政風險，牽一髮動全身的，「市場參與者也必將重新思考長期利率的適當水準，再來，就是會牽動許多經濟領域槓桿投資者的評價改變，從而致使金融環境變得更不穩定。」對於金融市場，葉倫說出了她心裡最根本的憂心。
更多今周刊文章
台積電(2330)最低價竟能事先算出來？杜金龍親曝「抄底公式」！聯電(2303)、友達(2409)、富邦金(2881)...下一波黑馬名單出爐
00919每張發1000元，最後買進日6/15！不只配的多，比0056、00878、00713配得穩...每月加薪1萬、3萬關鍵
10萬滾出10億！麻醉科醫師49歲癌末「恐活不到51歲」醒悟：錢不是人生全部，留給女兒3個投資心法
其他人也在看
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
美伊傳將簽和平協議！一文看懂被川普廢除的核子條約
美國政府近日透露，美伊雙方即將簽署和平協議，有望結束這場為期三個月的衝突。這項重大進展，也讓外界重新關注2015年曾讓伊朗承諾限制核武、卻在2018年遭川普單方面撕毀的《伊朗核子協議》究竟有哪些關鍵內容。
SpaceX今上市！大賣空示警「那指拋售潮」
全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX終於週五(12日)掛牌上市，但電影《大賣空》主角本尊、知名投資人貝瑞(Michael Burry)發出警告，直言這場史詩級IPO恐將引爆美股那斯達克100指數的拋售潮。
台北市長蔣萬安參訪惠德宮、敦和宮 允諾協力許縣長加強北市、投縣互惠交流
【記者 謝雅情／南投 報導】台北市長蔣萬安12日下午，在縣長許淑華、立委馬文君、游顥陪同下，專程參拜草屯鎮惠
高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工
高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。 世界盃首度擴編48隊 史上最大規…
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
Threads也淪陷！Meta旗下三大平台同步當機 網崩潰：到底還要掛多久？
Meta旗下社群平台今（12）日晚間驚傳大規模當機，其中以Threads災情最讓網友崩潰。不少用戶原本想轉往Threads查看狀況，沒想到平台同樣無法正常使用，導致大批民眾湧入其他社群哀號：「現在到底還剩哪個能用？」
54歲朱茵凍齡照曝光「宛如女大生」 時隔8年回歸大銀幕攜手陳奕迅、林熙蕾
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
傅子純頭七將至！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。在傅子純的頭七法會前夕，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱
台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。林宜君
無懼大盤上沖下洗 「這檔ETF」後市吸晴
【記者柯安聰台北報導】野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，在國際股市震盪與科技產業快速演進的背景下，台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位，並非來自單一技術突破，而是源於「供應鏈完整度、工程能力與量...
國民黨幕僚被列監委名單 郭正亮揭賴清德盤算：都是為了「她」
總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，副總統蕭美琴公布名單時強調，在未廢除監察院前，懇請立法院客觀審視、維持監察院正常運作。民眾黨已表態，絕不同意民進黨提名的監委，國民黨則表示，尚待黨團與黨中央協調。前立委郭正亮認為，民進黨監委名單納入新北市長侯友宜幕僚、新北市前副市長謝政達，是考量民進黨新北市長參選人蘇巧慧選情，是為了挖侯友宜的票。郭正......
別睡錯了！「3種睡眠習慣」很傷腦 增失智風險、大腦老3.5歲
睡眠品質與大腦健康密切相關。一項最新研究指出，3種常見睡眠行為與腦部損傷有關，包括睡眠時間太短或過長、白天頻繁小睡及長期失眠，可能增加阿茲海默症等失智症風險。其中，長期失眠者出現認知功能下降或失智症的風險較高，腦部功能表現也可能呈現較快老化的現象。
T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。
伊朗媒體曝協議內容！川普批「可悲又薄弱」：最好快點行動
美國總統川普表示，伊朗最高領袖已批准了與美國協議，隨後傳出美伊最快將在14日（週日）於日內瓦簽署和平備忘錄，然最新消息提及，伊朗已否認這項傳言外，台灣時間12日晚上，川普針對伊朗媒體揭露的美伊備忘錄內容駁斥，並開嗆伊朗政府「毫無誠信」，喊話「最好快點行動」。
川普怒轟伊朗說謊！美伊停戰協議各執一詞淪羅生門
美國總統川普日前在社群平台痛批，伊朗官方宣稱的停戰協議版本根本是「假新聞」，與雙方書面協議完全不符。白宮強調伊朗必須拆除核武計畫，但伊朗官方媒體卻強烈否認，雙方各執一詞，讓這場停戰協議陷入羅生門。