降息理由已消失！葉倫示警高通膨恐延續至2028年：美財政藏1危機「過去不擔心的現在全變了」

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「展望今年剩餘時間，以及明年，通膨可能仍將高於聯準會的目標。人工智慧的繁榮，或許會將這種情況延續到2028年。」6月11日，美國前財政部長與聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）在出席東方匯理資產管理全球投資論壇時，向千名投資人示警。

為何通膨降不下來？葉倫親解3大供應端黑天鵝：AI軍備競賽也是元凶

美國勞工統計局日前公布5月消費者物價指數（CPI），年增4.2%，較4月的3.8%走高0.4個百分點，不僅成為2023年4月以來新高，核心CPI年增2.9%，也明顯高於聯準會的2%通膨目標。

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面對不降反升的通膨問題，葉倫分析，主因是美國正在面臨三種截然不同的供應端衝擊。

首先是關稅的影響。葉倫指出，疫情之後美國經歷了一段通膨極高的時期，而後通膨緩步回降至接近3%，正當經濟學家認為通膨有望回落至2%目標區間之際，關稅的衝擊使通膨難以繼續下行。

即便關稅所造成的通膨，被認為將是「一次性通膨」，不會對整體物價造成長期的結構轉變壓力，然而在觀察期間，中東戰爭所導致的能源市場巨大衝擊接踵而至，並成為目前影響通膨趨勢的最大不確定性。

第三則為人工智慧的大規模投資。AI基礎建設的軍備競賽，不僅推高了電力價格，更普遍推高半導體價格，而半導體被廣泛應用於各種消費性電子產品中，都將造成物價易漲難跌。

降息理由已完全消失！葉倫：高通膨恐延續至2028年

值得注意的是，對聯準會和許多央行而言，真正關鍵的是「通膨預期」。

葉倫指出，長期以來，美國民眾的通膨預期心理一直非常穩定，然而隨著接連不斷的供應端衝擊，以及通膨率始終無法回到2%水準，都可能使預期心理上升，並且影響民眾的經濟行為，進而形塑通膨長期居高不下的風險。

因此葉倫預期，今年下半年及明年，通膨仍將高於聯準會的2%目標，若考慮人工智慧的需求趨勢，或許會使這種通膨維持高檔的情況，延續到2028年。

貨幣政策方面，葉倫認為，考量到原油市場的不確定性，未來幾個月內不太可能貿然升息，但降息的理由已經完全消失，換言之，利率環境仍將維持相對高檔一段時間。

「過去不擔心的，現在全變了」葉倫示警美國巨大財政赤字危局

在此之下，「過去我認為沒什麼好擔心的情境，現在都轉變為許多值得擔憂的事情。」葉倫所指的最大擔憂，便是主權債務帶來的財務穩定風險。

美國債務佔GDP（國內生產毛額）比重，早在新冠疫情爆發前便已超越九成，當時政策利率已維持在逼近0%一段時間，市場先前亦普遍認為，利率在可預見的未來會持續保持低位，因此在該期間積累了大量債務，並承擔了大量曝險。

葉倫不諱言，雖然90%至95%的債務佔GDP比重很高，但當年利息負擔很低，因此這問題並不令人擔憂。不只政府債務，就連部分行業的私人債務規模，也達到極高水準。

「然而，現在我們身處在一個完全不同的利率環境。」葉倫指出，當市場進入利率相對高檔的環境之後，資產負債表上已累積的大量長期債務與再融資部位，都將造成借貸雙方極大壓力。」

美國財政已走上不可持續的道路！葉倫憂心：金融市場恐變得更不穩定

回到美國財政赤字問題，葉倫指出，美國的財政赤字非常巨大，是戰爭期間和經濟衰退期間以外最高的水準。她認為，美國在財政政策方面，已經走上了一條不可持續的道路。她擔心，接下來金融市場不排除會「重新思考財政風險的風險溢酬」，針對財政主導地位、央行面臨的威脅等問題進行更多討論。

若市場開始重估美國財政風險，牽一髮動全身的，「市場參與者也必將重新思考長期利率的適當水準，再來，就是會牽動許多經濟領域槓桿投資者的評價改變，從而致使金融環境變得更不穩定。」對於金融市場，葉倫說出了她心裡最根本的憂心。





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