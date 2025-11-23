降息路徑越來越難猜！國泰金「一句話」點出2026債市新規則
財經中心／師瑞德報導
彭博（Bloomberg）主辦的年度債市論壇「創新收益策略：2026債券投資新視野」20日在台北登場，聚焦全球利率變化、債市結構與ETF新趨勢。現場吸引多家法人機構出席，證券櫃檯買賣中心副總經理李淑暖也到場致詞。國泰投信由總經理張雍川、投資長蔡宜芳與量化暨指數事業處處長陳郁仁領軍分享觀點，針對2026年債市機會與風險，提出更偏「前瞻＋分散」的布局邏輯。
張雍川：不確定性升級但機會也變多
國泰投信總經理張雍川指出，川普重返白宮後，全球市場接連面對美國對等關稅、「大而美法案」、「天才法案」等政策轉折，股匯市反應速度與波動明顯放大，讓投資人處在更高的不確定環境中。他直言，2026年會是挑戰與機會並存的一年，國泰投信會透過更完整的投資工具與策略，協助投資人因應新局。
美國投資級債「收益撐需求」 但利差定價偏貴
彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）美國信貸首席策略師Noel Hebert在論壇提醒，美國投資級公司債目前的收益率仍對資金具吸引力，支撐整體需求；但風險定價已偏高。若2026年經濟出現「過熱或過冷」兩種極端情境，可能都會對報酬造成威脅，此外科技驅動的新發行量若升溫，也可能讓利差承壓。
短債管現金、長債守防線 震盪期宜提高債券比重
國泰投信投資長蔡宜芳表示，國泰債券型ETF涵蓋不同天期、風險層級、區域與配息機制，可同時滿足短期現金管理與長期配置需求。
在短期現金管理上，重點是安全、低波動與高流動性，例如國泰US短期公債（00865B），投資到期日小於1年的美國政府公債，信用風險極低。長期資金配置方面，可留意信用評等佳的長天期公司債，或金融、公用事業等特定產業債。若要更靈活、追求資本利得，則可視情況布局長天期公債或信用利差較高的債券。
她也提到，當全球股市處在歷史高檔時，債券比例適度拉高有助保護下檔。另因台灣債市相對淺碟、債券ETF多為外幣標的，建議採定期定額分批進場，降低匯率波動對持有成本的影響，同時穩定收息。
債券ETF十年長大5倍 陳郁仁：主動式成長更快但要看功力
國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁指出，全球債券ETF市場近十年資產規模累積成長超過5倍，已突破3兆美元，預估2030年上看6兆美元，顯示固定收益ETF需求長線仍強。結構上，目前仍以被動式為主、占比約84%，但主動式債券ETF近十年年均成長率達37%，高於被動式的20%；去年美國主動式債券ETF規模翻倍至2,820億美元，以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受市場青睞。
主被動各有強項 「平均差不多、差距在個體」
國泰投信補充，主動式債券ETF因投資範圍更廣、操作更彈性，可依景氣與利率環境調整產業、信用評等與存續期間，有機會創造超額報酬；但被動式固定收益ETF在流動性與市場深度更有優勢，對大型資金更友善。從美國固定收益ETF平均年化報酬來看，主被動整體差異不大，但主動式基金之間的表現落差很大、且費用率較高，投資人要特別在「成本 vs. 經理人能力」間做取捨。
「點線面」ETF生態圈 國泰拚Total Solution
國泰投信表示，將以「點線面」策略打造ETF完整解決方案（Total Solution），產品線涵蓋股票、債券與主題型ETF，從策略面到通路面串接美元平台、智能投資平台、ETF流動性平台及多資產產品布局，協助法人與散戶更精準掌握市場節奏。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
