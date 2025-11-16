降息雜音與評價面修正 專家：基本面仍正向

▲基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，AI供應鏈有望受惠結構性成長，傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 台股上週五（14日）開低走低，主因為美國聯準會（Fed）12月降息機率驟降、美股下跌影響，但安聯投信台股團隊表示，基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，AI供應鏈有望受惠結構性成長，傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵。



台股14日開低，主要是受市場對於美國Fed在12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大牽引，權值股承壓致使大盤出現拉回走勢，終場下跌506.06點，收在27397.5點，成交量6119.17億元。



針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期由於市場通膨前景出現雜音，全球主要央行對美國經濟狀況存在分歧，市場對Fed 在12月降息的預期下降，美股表現相對波動，連帶台股及科技股等也受到影響。



安聯投信台股團隊表示，就技術面而言，台股PB評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大的現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第三季財報公布後上修。



根據安聯台股團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期將隨第三季財報陸續公布而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。



安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；此外，第四季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

廣告 廣告

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。



他表示，布局方向上可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。



※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

大盤膠著震盪！台股ETF高息型有出息霸榜漲幅前10 這檔漲幅居冠

三大法人單週全賣超 台股週線連2黑！法人估：有望伺機挑戰高點

台積電收1430元領跌、台股終場下跌506點 「這族群」逆勢走高