降息雜音與評價面修正 專家：基本面仍正向
[NOWnews今日新聞] 台股上週五（14日）開低走低，主因為美國聯準會（Fed）12月降息機率驟降、美股下跌影響，但安聯投信台股團隊表示，基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，AI供應鏈有望受惠結構性成長，傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵。
台股14日開低，主要是受市場對於美國Fed在12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大牽引，權值股承壓致使大盤出現拉回走勢，終場下跌506.06點，收在27397.5點，成交量6119.17億元。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期由於市場通膨前景出現雜音，全球主要央行對美國經濟狀況存在分歧，市場對Fed 在12月降息的預期下降，美股表現相對波動，連帶台股及科技股等也受到影響。
安聯投信台股團隊表示，就技術面而言，台股PB評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大的現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第三季財報公布後上修。
根據安聯台股團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，預期將隨第三季財報陸續公布而上調，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。
安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨AI愈普及而加劇，有利AI模型百花齊放且加速迭代；CPS資本支出持續擴張；此外，第四季記憶體與NAND報價淡季不淡，AI晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現。
00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。
他表示，布局方向上可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第四季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
大盤膠著震盪！台股ETF高息型有出息霸榜漲幅前10 這檔漲幅居冠
三大法人單週全賣超 台股週線連2黑！法人估：有望伺機挑戰高點
台積電收1430元領跌、台股終場下跌506點 「這族群」逆勢走高
其他人也在看
世界中學五人制足賽 中華隊闖女子組8強
2025年世界中學生五人制錦標賽11日到19日在巴西首都巴西利亞進行，經過小組賽試煉，中華隊在女生組以分組第2晉級8強，男生組可惜小組賽2場吞敗，小將表現仍可圈可點。中時新聞網 ・ 5 小時前
英內政大臣為收緊庇護政策辯護 稱非法移民撕裂國家
（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國工黨政府計劃大幅縮減給予難民的保護，並停止讓尋求庇護者自動獲得福利，引來慈善團體批評。內政大臣馬穆德今天為相關計畫辯護，強調非法移民正在「撕裂我們的國家」。中央社 ・ 4 小時前
12歲女童腦幹腫瘤復發！「精準醫學」成功控制、提升存活率
【健康醫療網／編輯部整理】12歲的小語被診斷出腦幹低惡性度膠質瘤，手術部分切除後原本採追蹤觀察，但一年後復發，放射與化療效果有限，腦幹功能也逐漸惡化。由於腦幹手術風險極高，醫療團隊改以次世代定序（Next Generation Sequencing, NGS）分析腫瘤基因，發現帶有BRAF基因突變，隨即使用口服標靶藥物治療。幾個月後，影像顯示腫瘤縮小，症狀明顯改善。如今16歲的小語仍在口服藥物控制下穩定追蹤，生活品質良好。 基因定序助攻 開啟腦瘤治療新紀元 NGS是一種高效率的基因分析技術，能在短時間內同時檢測數百個與癌症相關的基因。林口長庚兒童血液腫瘤科張從彥說，透過NGS可找出腫瘤的突變點，幫助醫師選擇最合適的藥物，避免使用無效或副作用大的治療。這不僅提升療效，也讓兒童能以更低負擔的方式長期控制病情。 以BRAF、NTRK、NF1等基因突變為例，目前已有多種針對性的標靶藥物可用，包括dabrafenib/trametinib、tovorafenib、larotrectinib、entrectinib、selumetinib等，甚至搭配免疫檢查點抑制劑pembrolizumab，讓過健康醫療網 ・ 9 小時前
楊謹華憶及叛逆期 騙父母要去圖書館卻跑西門町玩
（中央社記者洪素津台北16日電）金鐘影后楊謹華在影集「看看你有多愛我」探討親子關係，說起戲外和父母的相處，楊謹華分享叛逆的小時候，曾在準備聯考時騙父母要去圖書館念書，其實是偷跑去西門町溜冰場玩。中央社 ・ 9 小時前
停車糾紛竟變武士刀鬧劇！屏東男持木刀砸店 還當街痛毆女員工
根據目擊者表示，男子揮舞木刀時態度激動，旁邊的母親急忙上前勸阻，反覆拉住他、喊他冷靜。男子雖然短暫放下武士刀造型棍棒，但怒氣似乎仍未平息，竟又轉而徒手多次攻擊女店員，令現場一片混亂。警方接獲報案後立即趕抵現場，但涉案男子已自行返家，僅剩他的母親在店前焦急...CTWANT ・ 7 小時前
中油：17日起柴油調降0.2元 汽油價格不調整
（中央社記者呂晏慈台北16日電）台灣中油今天宣布，自17日凌晨0時起，汽油價格不調整、柴油調降0.2元；國內發油量最大的95無鉛汽油每公升價格維持28.6元。中央社 ・ 12 小時前
國家檔案局與教育界跨領域合作 「教案設計」兼具創新與人文底蘊
專題組／台北報導2025年11月，我國首座國家檔案館在林口正式啓運，刻劃時代印記的國家檔案，如今要走入尋常百姓生活之中，打造一座屬於每個人的檔案館。為了讓這座寶庫的珍貴史料能發揮更大的價值，國家檔案局精心規劃「跨領域學科教案設計」，期待國家檔案的浩瀚知識能融入校園裡的課程設計，讓學生們能更加認識自己成長的這片土地。民視 ・ 6 小時前
豬隻拍賣價明顯跌 南投豬農：盼中央協助豬價
豬隻7日恢復屠宰拍賣，當天均價100元，經1週後豬隻拍賣價下跌，南投縣15日拍賣行情每公斤跌至89.62元，比7、8日均價100元，下跌逾1成，豬農巫馬克指出，豬肉零售價紋風不動，豬農販售量減、拍賣價跌，損失大增，希望中央能再持續護盤，穩定在每公斤90元，才能讓豬農減少損失。自由時報 ・ 10 小時前
守護兒童身心健康 賴總統拋設「兒童及家庭署」
即時中心／顏一軒報導總統賴清德今（16）日下午前往台大醫院兒童醫院，出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，他身為醫界出身的總統，深知自己的責任，因此就任後就在總統府內成立「健康台灣推動委員會」，期盼能結合醫界與社會各界的力量，解決不健康餘命、健保永續等問題，並建立更妥善的醫療環境；而他也宣布，衛福部轄下將成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康發展。民視 ・ 6 小時前
「砍頭威脅」後中國出手？高市早苗拒撤言論惹議 陸海警船闖釣魚台
根據《讀賣新聞》與《共同社》報導，海上保安廳巡視船已即時對中方船隻發出驅離要求。至同日上午11時45分左右，四艘中國海警船陸續離開該海域，進入外側接續水域。這是中國海警船自10月15日以來再次進入該海域，也是2025年以來第28次出現在釣魚台周邊。此番行動被外界普遍解...CTWANT ・ 9 小時前
偷雞不著蝕把米！龍山寺擺攤「買個資」 幕後主嫌為賺電玩彩金 虧2萬反遭警方逮
台北龍山寺日前傳出有人擺攤高喊「買個資」，只要提供雙證件就能領千元現金，引發社會譁然。警方追查後揭露幕後主嫌竟是住在宜蘭的李姓男子，而他買個資的動機更令人傻眼，只因宜蘭一間「鋼珠電玩店」祭出加入會員即送5千分，他誤以為相當於5千元，想靠「代辦會員」賺差價，才找人到萬華擺攤收購個資。鏡報 ・ 9 小時前
生日沒花沒驚喜！男友準備「鹽酥雞＋永和豆漿」 妹子氣炸怒分手
許多人生日時可能會好好慶祝一番，紀念難得的一刻。一位女子表示，先前直男男友生日時，她好好規劃送了遊戲機、吃高級餐廳，近日換她過生日，事先和男友敲定慶祝日期，沒想到當天好好梳妝後，男友竟帶她去吃鹽酥雞、永和豆漿，沒有安排任何餐廳或是花束等驚喜，隔天還說「我要睡到自然醒啊」，讓女子直呼自己根本像是小丑、決定直接分手，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 5 小時前
「寶島」觸碰沖繩歷史 妻夫木聰想換血貼近角色
（中央社記者王心妤台北16日電）電影「寶島」觸碰沖繩歷史、國族認同，主演的日星妻夫木聰表示，準備角色期間發現有些歷史和書上教的不同，他能做的就是想盡辦法成為沖繩人，「我連血都想換成沖繩人的血。」中央社 ・ 8 小時前
分居5天就帶男同事回家 妻創許願池群組夫崩潰了
（記者周德瑄／綜合報導）新竹一名人夫因不滿妻子在雙方協議分居期間與男同事過從甚密，不僅帶對方返家過夜，甚至還共 […]引新聞 ・ 10 小時前
《玻陶股》台玻 搶短買盤進場
【時報-台北電】台玻（1802）董事會通過TD紗場新建計劃，市場對產能增加有期待；股價在外資、國內法人及搶短買盤介入下，上周呈大漲格局，14日雖面臨短多獲利回吐賣壓下，收盤35元。不過仍站穩所有短均線之上，短期的周線、月線及季線趨勢持續向上走高。唯9日KD值趨線在14日出現往下滑跡象，加上這波高點38.35元，未能突破上波的40元關卡之上。市場預期，股價短線上恐陷入整理。 玻纖價格上漲，第三季營業毛利率、營益都已大幅提升，在市場需求持續旺盛下，預期明年產能陸續增加，可帶動營運持續成長。(新聞來源 : 工商時報一袁延壽)時報資訊 ・ 8 小時前
卓揆不執行財劃法修正案 吳宗憲批：獨裁國家才會這樣做
藍白14日聯手再度修正「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰對此表示遺憾，指實務上窒礙難行並將尋求憲政救濟。國民黨立委吳宗憲今日受訪強調，全世界沒有一個民主國家，不執行立法院三讀通過的法律，只有獨裁國家才會任何法律想執行就執行、不想執行就不執行。至於是否考慮祭倒閣，他表示，尊重黨團的決定。自由時報 ・ 9 小時前
警方善意勸告仍酒駕上路 男子酒測超標移送法辦
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化派出所員警於114年11月8日清晨巡經忠孝東路四段某巷弄內時，當 […]民眾日報 ・ 11 小時前
台灣韓泰輪胎推高性能胎及商用車胎 展現產品科技與競爭力
（記者秦裕中／新北報導）台灣韓泰輪胎今（16）日在新板希爾頓酒店舉辦新品發表會，正式推出六款高性能與商用車用全 […]引新聞 ・ 7 小時前
2025舊城藝動．青春漫遊季 張善政市長：老城再生計畫重現文化深度
桃園市長張善政昨（15）日下午前往桃園區，出席「2025舊城藝動‧青春漫遊季」。張市長表示，本次活動是「老城再生」系列的重要亮點之一，期盼在硬體翻新與文化創生並行推動下，再現桃園老城區其獨特的文化底蘊中廣新聞網 ・ 12 小時前
楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」
楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」Yahoo娛樂訊息 ・ 7 小時前