降息非最大重點！鮑爾提前砸400億美元買國債 專家提醒別FOMO：利多遠不及QE

美國聯準會席鮑爾拋出重磅訊息，宣布自本周五（12日）起啟動短期美國公債購買計畫，每月將購買約400億美元的短天期國債，這一時程比市場原先預期的明年1月大幅提前，令華爾街相當意外。對此，財經作家狄驤提醒投資人不要FOMO（害怕錯過行情），並表示「利多遠不及量化寬鬆（QE）」。

狄驤發文指出，這次FOMC會議就是「鴿派」，市場對聯準會的焦點已經不是貨幣政策與經濟預測，而是擴張資產負債表，聯準會啟動儲備管理購買（Reserve Management Purchases，RMP）將在未來30天購買400億美元的短期國債，重點在於補充市場流動性，穩定金融系統。

聯準會主席鮑爾提到，初期的資產購買規模將在第一個月達到400億美元，並可能在接下來幾個月保持較高水平，以緩解預計中的短期貨幣市場壓力。之後購買規模預計將下降，具體節奏將取決於市場狀況。

狄驤表示，鮑爾的說法正好對應近期擔保隔夜融資利率（SOFR）與準備金利率（IORB）利差居高不下的狀況。但投資朋友也要留意，儲備管理購買（RMP）與量化寬鬆（QE）不同，前者購買短債對經濟與通膨影響有限，後者主要是購買長債，可以有效壓低長期利率，刺激車市與房市，對經濟與通膨就是大補丸。

狄驤進一步說，聯準會察覺到市場流動性問題並超預期購債，消除了市場劇烈波動的不確定性，這對股市來說確實是好消息，但別忘了該利多遠不及量化寬鬆（QE），所以我們依然可以保持樂觀，只是要切記不宜FOMO。

