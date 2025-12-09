降息預期下，亞洲股市為何普遍下跌？專家警告「這個市場」正發出警訊

美國聯準會本周將召開利率決策會議，儘管內部存在較大分歧，但市場普遍押注會再降息1碼。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，過去這段時間，強烈的FED降息，我們只看股市，美股、台股都一直在漲，但忽略了一個債券市場，直到今（9）日，主要的亞洲股市下來了，因為長債市場正在發出警訊。

蔡明彰在個人YT說明，一般人認知降息後，股市的資金動能增加，股市會漲理所當然；同時，降息也會使公債殖利率下降，債券的價格要漲，所以大家去買債券。但有一個現象非常詭異，美國10年期公債殖利率竟然創下2個月的高點，昨（8）日收盤4.16%，兩個月新高，但從11月以來市場瀰漫著本周聯準會一定會降息，怎麼公債殖利率反而飆到高點？

廣告 廣告

蔡明彰提醒，做股票最好是什麼樣的角度都能涵蓋，不能只看股市。

蔡明彰指出，台灣投資人最愛買的兩檔20年期美債ETF：00687B（國泰20年美債）與00679B（元大20年美債），依照降息預期，債券價格理應上漲，但這兩檔ETF近期卻從高點下跌約3%，3%對債券ETF是很大的跌幅。而且這兩支債券ETF今年到目前的YTD是-1%~-2%，今年都快結束了，還搞到負報酬，這個情況非常詭異。

蔡明彰提到，本來大家都不注意，突然看到美國10年期公債殖利率飆到2個月高點，嚇到了，所以美國各大指數除了費城半導體以外，其他的昨日開高走低，也導致今日的亞洲股市都是下跌。

蔡明彰分析，本次降息將呈現「鷹式降息」，而不僅是美國公債殖利率上升，全世界都一樣，這是全球性的。從11月份以來，加拿大、澳洲、日本的長債殖利率都在大漲，以日本來說，10年跟30年期公債殖利率創下1.95跟3.39%歷史新高，原因是全球其實在未來預期通膨是漲的，所以長債殖利率才會上去。

更多風傳媒報導

