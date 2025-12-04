降息預期升美元走弱 新台幣連2紅收31.338元

（中央社記者趙敏雅台北4日電）美國就業數據疲弱，市場預期美國聯準會（Fed）下週降息機率升高，美元指數應聲下跌，新台幣兌美元今天走升，盤中最高升破31.3元價位，午後升幅收斂，終場收在31.338元，升0.6分，匯價連2紅，台北及元太外匯市場總成交金額達16.1億美元。

有「小非農」之稱的美國整合運算及企業外包供應商ADP公司就業報告顯示，美國11月私企就業人數減少3.2萬人，加深市場對Fed下週降息的預期，帶動美股主要指數收紅，美元指數則跌破99大關。

台股今天呈現震盪格局，終場由黑翻紅，加權指數小漲2.67點，收在27795.71點。三大法人合計買超105.14億元，其中外資買超103.46億元。

受惠於美元指數下跌，新台幣兌美元今天開盤價為31.32元，升2.4分，隨著台股翻黑，新台幣早盤升幅收斂，午後升幅再拉大，最高升抵31.283元。

外匯交易員說明，市場氛圍反映Fed降息預期，美元走弱，推升新台幣走勢，而外資大致仍是雙向操作，午後外資匯入力道加大，進一步激勵新台幣匯價。

外匯交易員指出，在聯準會決策會議前，市場以觀望為主，新台幣短線預計在31.3元至31.4元區間整理。至於9、10月美國降息後，美元都反向走揚，外匯交易員認為，市場空單回補，使美元小反彈，若下週Fed決議降息，可能會複製前兩次降息後走勢。

央行統計今天主要亞幣對美元變動，美元指數下跌0.27%，亞幣走勢分歧，日圓勁揚0.28%、新台幣微升0.02%；新加坡幣小跌0.02%、人民幣下跌0.03％、韓元下挫0.18%。（編輯：楊凱翔）1141204