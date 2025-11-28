降息預期台股週線漲近1200點 新台幣匯價不見升勢

受美國降息預期升溫影響，台北股市連2日走高，今天(28日)收27,626點，市場情緒明顯回暖。以週線來看，台股本週上漲1191點，擺脫先前連3週週線下跌走勢。儘管市場預期聯準會降息將更為積極，但新台幣匯價仍不見明顯升勢，今天在外資反手賣超新台幣194億元下，以貶值6.8分、31.408元作收。

美國勞工部宣布未來不會公布10月非農就業報告與10月CPI數據，11月數據則預計分別於12月16日、18日公布，都在聯準會FOMC會議之後。不過，聯準會理事不少陸續表態12月降息，再加上傳出美國總統川普很快將宣布現任白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)接任聯準會主席，市場預期聯準會利率政策將朝向更鴿派，激勵市場信心；與此同時，在Google發布Gemini 3模型與Nano Banana Pro功能後，強化客製化AI晶片領域的信心，激勵本週美股出現強勢反彈。

廣告 廣告

台北股市在美股強勁反彈下，已經連2天以上漲作收，28日收27626點，上漲71點，週線上漲1191點。

合庫金控首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷指出，近期國際股市多頭氣勢強，台股在11月3日創下收盤新高28334點。對於近期國內有不少投顧陸續看好台股明年上3萬點，徐千婷也分析，台股過去25年的股價淨值比(P/B)大概0.99到3.15倍，以今年10月27日台股大盤指數27993來看，股價淨值比3.17倍，已經超越台股兩千年網路泡沫時的評價高點，合庫預估明年台股大盤指數介於17300到29200點。徐千婷說：『(原音)正面就是對等關稅影響大致衝擊已經底定了，但是川普政府還沒有公佈半導體關稅，所以這會是一個不確定因素。』

對於近來被熱議的AI股泡沫化問題，徐千婷也認為，說「泡沫化」3個字有點沉重，畢竟目前AI需求仍很真實，資本支出、用電量等實際數字代表AI有真實的投入跟產出，只是隨著AI應用擴大，投資人會更審慎篩選，不像過去具備AI題材就會推動股價上漲，明年將進入AI篩選年。