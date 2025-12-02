降息預期持續升溫！ 美股道瓊漲185點、台積電ADR漲1.56％

美股週二收高，四大指數全面上揚。（示意圖：motion elements）

美國聯準會降息預期持續升溫，比特幣週二重新突破91000美元，美國股市同步收高，四大指數全面上揚。美股主要指標仍維持漲勢；科技與半導體相關表現強勁，台積電ADR收盤漲1.56％。（請聽AI報導）。

投資人押注聯準會最快將在12月會議啟動降息循環，利率期貨顯示，市場預期12月9日至10日會議降息1碼的機率已升至 86%。多名聯準會官員近期談話亦釋出偏鴿訊號，通膨壓力放緩與經濟數據降溫，也成為關鍵判斷依據。

道瓊工業指數週二上漲185.13點，漲幅為0.39％，收在47474.46點，標普500指數上漲16.74點，漲幅為0.25％，收在6829.37點，那斯達克指數上漲137.75點，漲幅為0.59％，收在23413.67點，費城半導體指數上漲128.94點，漲幅為1.84％，收在7149.47點，台積電ADR上漲4.48美元，漲幅為1.56％，收在292.16美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。