降息預期撐盤！新台幣周線由黑翻紅 收31.258元創半個月收盤新高

市場密切關注即將公布的通膨數據，國際美元微幅彈升，台股收紅、連帶推升新台幣匯率走揚，匯價一早以小貶開出，在外資連日買超，出口商不再惜售，陸續進場拋匯，午後直接摜破31.3元，盤中最高觸及31.224元，震盪幅度逾1角，央行僅提供流動性調節，終場收31.258元、升8分，拉出連三紅，創近半個月收盤高點，本週累計升值1.5角，周線由黑翻紅。

美國聯準會（Fed）下一任主席熱門人選、國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）日前受訪時表示，Fed應於下週降息，並預測降幅為1碼。在降息預期撐盤下，美股以持平收盤，市場關注即將公布美國個人消費支出價格指數（PCE），美元指數在99價位附近徘徊，亞幣表現分歧。

新台幣一早以小貶3.2分、31.37元開出，早盤主要反映國際盤，午後在外資大舉匯入下，出口商等不到甜甜價，陸續進場拋匯，使得匯價直接升破31.3字頭，最高觸及31.224元，央行並未像前幾日大動作，僅提供流動性調節，尾盤收31.258元，創下11月19日以來的新高，但市場觀望氣氛濃厚，總成交值量縮至14.025億美元。

匯銀人士分析，今晚美國將公布通膨數據，對降息不會有太大影響，反而下週公布的利率點陣圖才是關鍵，將牽動明年的降息時間點，以及新任Fed主席人選哈塞特釋出鴿派訊息，有機會推升股匯表現，美元將持續偏弱，新台幣下週有機會回測31元整數關卡。

根據央行統計，美元指數小跌0.01%、歐元也小貶0.03%，主要亞幣反彈，日圓升幅最大、漲0.4％，新台幣升0.26％、星幣小漲0.07％、韓元小漲0.01％，人民幣平盤。

