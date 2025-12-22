降息預期＋地緣緊張 黃金再飆新天價

國際金價創歷史新高。（示意圖：MotionElements）

受到美國降息預期和避險需求推動，國際黃金價格今（22）日再度飆至歷史新高。亞洲交易盤黃金現貨飆新天價，大漲逾50美元，創每盎司4390.23美元新天價。

上週公布的一連串數據顯示美國勞動力市場進一步疲軟以及通膨放緩，為聯準會進一步放寬貨幣政策提供空間。此外，地緣政治緊張也增強了貴金屬作為避險資產的吸引力，美國加大對委內瑞拉的石油封鎖力道，與此同時，烏克蘭首次在地中海襲擊了來自俄羅斯「影子艦隊」的一艘油輪。週一黃金現貨突破10月創下逾4381美元天價，來到4390.23美元新天價。

台銀黃金存摺今日上午11點24分飆上每公克4472元新天價，如果去年此時砸近10萬元、持有35公克黃金存摺估算，抱1年可賺近6萬元。