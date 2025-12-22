降息預期＋委內瑞拉局勢緊張影響 金價衝上4,416美元再創歷史新高

受到美國降息預期與避險需求推動，加上各國央行也持續買進，黃金現貨於今（22）日亞洲交易時段大漲逾 77 美元或漲幅 1.8%，來到 4,416.81 美元／盎司的新天價。 圖 : 翻攝自鳳凰網

[Newtalk新聞] 受到美國降息預期與避險需求推動，加上各國央行也持續買進，黃金現貨於今（22）日亞洲交易時段大漲逾 77 美元或漲幅 1.8%，來到4,416.81 美元／盎司的新天價；而台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺，早盤賣出價也高達 4,468 元。

《彭博》報導指出，地緣政治緊張局勢升溫、美國聯準會（Fed）將進一步降息，推升金價突破 10 月的高點 4,381 美元／盎司的歷史紀錄，創下 40 多年來最佳年度表現，金價也因此升至歷史新高。今年以來金價已大漲 67.4%。

先前，一系列經濟數據公布，交易員們押注聯準會將在 2026 年兩度降息；同時，美國總統川普也主張採取寬鬆貨幣政策。由於貴金屬不支付利息，低利率通常有利於貴金屬價格；此外，美國加大了對委內瑞拉的封鎖力度，進一步施壓馬杜洛（Nicolás Maduro）政權；同時，烏克蘭在地中海襲擊了一艘隸屬於俄國影子艦隊的油輪。近幾周地緣緊張局勢不斷升級，也提升了黃金、白銀的避險吸引力。

根據《日經》報導，各國央行十月份的黃金買入月增 36%，達 53 噸，為 2024 年 11 月以來最高水準。即便金價處於歷史性高點，各國也沒有減少買入。巴西央行在時隔三年重啟黃金存備，今年來購入規模超過中國央行。彭博彙編數據顯示，黃金ETF已連 5 周出現資金淨流入；世界黃金協會（WGC）的數據則顯示，除了五月外，相關黃金ETF今年來的「持金量」每個月都在上升。

其他貴金屬價格也大幅上漲。白銀價格的漲幅達 3.4%，觸及每盎司略低於 70 美元的歷史新高；鈀金價格飆漲 5%。鉑金價格連續第八個交易日上漲，自 2008 年來首次突破 2,000 美元／盎司大關。

在大環境利於金價走多下，德銀遠東（DWS）、瑞銀（UBS）等外資機構先前皆透露，明年金價有望上看 4,500 美元；《路透》報導，外資投行高盛（GS）周四（18 日）更出具報告，預估明年 12 月金價可望漲 14%，至 4,900 美元／盎司，同時也指出金價存在上漲風險。高盛表示，ETF投資人正開始與各國央行爭奪有限的實物金條供應。

FXStreet 分析師 Christian Borjon Valencia 指出，短線上，受避險資金流入推動，黃金價格攀升。並稱，若要延續看漲走勢，金價一旦突破史高 4,381 美元，將上看 4,400 美元，若站上 4,400 美元，則將打開通往 4,450、4,500 美元的空間。

