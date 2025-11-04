降息+AI雙引擎 專家看好美股喊逢低加碼

【記者柯安聰台北報導】美國經濟軟著陸前景明朗，市場對降息與企業獲利回升的期待升溫。儘管美國政府目前陷入史上第2長的關門僵局，最新通膨數據顯示，美國9月物價漲幅仍在可控範圍內，聯準會持續以漸進降息支撐經濟發展。中租基金平台總經理蘇皓毅（圖）指出，寬鬆貨幣政策與AI浪潮雙引擎推升生產力，有助於支撐美股基本面。根據FactSet統計，第3季S&P 500近9成企業盈餘優於預期，科技與金融板塊表現尤為突出，反映美股整體體質穩健、具長線成長潛力。



日前中美兩國完成第五輪貿易談判，避免貿易戰進一步升級。蘇皓毅指出，無論未來美國政權如何更迭，美中競爭格局已成為國際經貿新常態。隨著貿易摩擦延續，全球經濟體系正逐步走向「二元化」格局。作為全球最大兩個經濟體，美中兩國在貿易、投資和供應鏈上依然緊密相連，但競爭與摩擦狀況不會消失，同時兩國也必須提升本土科技與技術的自主，強化自身產業生態的韌性，這種趨勢反而帶動科技與其他相關產業鏈加速成長。









人工智慧仍是推動全球新一輪科技投資浪潮的關鍵驅動力。蘇皓毅指出，AI應用加速滲透各行各業，日前有新創公司推出虛擬影星技術，引起影視圈震撼，讓AI應用的界限引起廣泛討論。而輝達與雲端服務巨頭資本支出持續攀升，微軟、亞馬遜、Meta與Alphabet等4大雲端企業的算力投入形成新一輪「AI軍備競賽」，科技產業動能十分強勁，為相關供應鏈帶來龐大商機。



展望後市，預期2025年美國企業獲利仍可維持約一成的成長動能，科技巨頭預料將持續領航。在降息周期延續與AI創新浪潮推升生產力的雙重利多下，美股中長期趨勢仍具吸引力、投資價值浮現。



對於有意把握這波AI投資機會的投資人，蘇皓毅建議可利用短期市場震盪分批布局，或善用中租基金平台的「中租靈活扣」功能，以「均線扣」或「抄底投」兩種智慧加碼機制布局。「均線扣」結合定期不定額與股票投資常見的均線策略，當基金觸及10、20、60或120日均線淨值低點時，系統就會自動加碼；而「抄底投」則可自設跌幅條件，在基金淨值較前10日或20日下跌5%~20%（或投資人自設的跌幅）時觸發單筆加碼，這些進階功能皆是進一步提高資產成長機會的投資利器，能協助投資人在市場震盪時更精準掌握進場時機，優化長期投資績效。（自立電子報2025/11/4）