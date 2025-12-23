降格我外館又改名！南非遭晶片制裁後態度軟化 外交部：明年1月協商

外交部亞西與非洲司長顏嘉良。李佳穎攝



南非政府自去（2024）年10月起，施壓我國駐南非代表處，要求降格、改名，經濟部國貿署曾於今（2025）年9月公告將南非列入晶片出口管制名單後撤回，當時外交部長林佳龍解釋，南非有意簽署新的雙邊協議，亞非司長顏嘉良今（12/23）日表示，我方提議明年1月協商，正待回覆。

南非政府去年10月即要求駐南非代表處遷址，而在雙邊磋商期間，南非政府又於今年1月再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離，爾後南非外交部官網將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。

廣告 廣告

今年7月，南非外交部（DIRCO）在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。當時，外交部亞非司長顏嘉良即表示，研議反制措施，包括「限制晶片輸往南非」。

林佳龍曾於10月在立法院備詢時表示，南非提出新的協議版本，我方律師正在研議新的版本。顏嘉良今日補充，當時南非外交部欲於11月協商，但我方考量20國集團（G20）峰會將於11月22日至23日於南非約翰尼斯堡舉行，因此提議將協商時間改至明（2026）年1月，但對方仍考慮中。

顏嘉良表示，協商細節除了時間，還有地點與主談人都仍需討論，雙方也都還沒有共識，仍在持續交涉，希望屆時能在對等、尊嚴的前提下協商。林佳龍曾解釋，對南非的談判是動態過程，且也不只涉及台灣與南非兩國之間，必須審慎評估。

更多太報報導

【一文看懂】韓國入境卡列「china」惹議 細數台灣近年在國際稱謂爭奪戰

晶片制裁突下架！林佳龍解釋：南非有意協商新雙邊協議

要求我駐處搬遷！南非稱代表處都設在商業都市 外交部駁斥