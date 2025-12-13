一降溫就出事？ 日夜溫差拉大 心血管風險悄悄升高

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部統計，去(2024年)年國人十大死因中，心臟疾病與腦血管疾病分居第2、第4位，一年合計奪走約3.6萬條人命，國民健康署今(13)日提醒，隨著東北季風報到，氣溫將一路「溜滑梯」，尤其日夜溫差拉大，心血管負擔隨之加重，低溫來襲不能只是「多穿一件」，掌握正確保暖與生活細節，才能有效降低寒冷帶來的健康風險。

根據氣象署資料，今天受東北季風影響，各地清晨低溫約落在17至20度，局部地區更低，隨著大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫將再下探，民眾務必提高警覺。

廣告 廣告

因應氣溫驟降，國健署提出「4招」保命原則，協助民眾降低心肌梗塞與中風風險。

第一：避開低溫時段外出，清晨與傍晚氣溫最低，若非必要應減少外出，或結伴同行、彼此照應。

第二：穿對衣服才保暖，依氣溫調整穿著，特別加強頭頸部與四肢末梢保暖，同時兼顧活動靈活度。

第三：補充溫水不輕忽，天冷時雖不易口渴，身體仍會流失水分，若攝取不足，恐讓血液變得黏稠、增加心血管負擔，建議外出或運動時每15分鐘補充200至300毫升溫水，並避免含糖、含咖啡因或酒精飲品。

第四：留意心臟病或中風徵兆，一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或昏厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即就醫，把握黃金治療時機。

國健署慢性疾病防治組代理組長周燕玉表示，一般民眾須留意低溫警訊，高風險族群更不能掉以輕心，尤其三高族群及心腦血管疾病高風險者，應規律服藥、切勿自行停藥，並密切關注氣溫變化，在低溫與大溫差期間，確實做好保暖與自我健康監測，才能降低心腦血管事件發生的風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

透視腸道菌》腸道菌是雙刃劍 好菌代謝物≠萬靈丹

健康網》潔牙很重要 醫談牙線3大錯誤用法

健康網》急診醫師告誡 飛機上千萬不要做的2件事

健康網》手腳冷到睡不著？ 青椒暖身助好眠 女生經前更需要

