一降溫就出事？ 日夜溫差拉大 心血管風險悄悄升高
〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部統計，去(2024年)年國人十大死因中，心臟疾病與腦血管疾病分居第2、第4位，一年合計奪走約3.6萬條人命，國民健康署今(13)日提醒，隨著東北季風報到，氣溫將一路「溜滑梯」，尤其日夜溫差拉大，心血管負擔隨之加重，低溫來襲不能只是「多穿一件」，掌握正確保暖與生活細節，才能有效降低寒冷帶來的健康風險。
根據氣象署資料，今天受東北季風影響，各地清晨低溫約落在17至20度，局部地區更低，隨著大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫將再下探，民眾務必提高警覺。
因應氣溫驟降，國健署提出「4招」保命原則，協助民眾降低心肌梗塞與中風風險。
第一：避開低溫時段外出，清晨與傍晚氣溫最低，若非必要應減少外出，或結伴同行、彼此照應。
第二：穿對衣服才保暖，依氣溫調整穿著，特別加強頭頸部與四肢末梢保暖，同時兼顧活動靈活度。
第三：補充溫水不輕忽，天冷時雖不易口渴，身體仍會流失水分，若攝取不足，恐讓血液變得黏稠、增加心血管負擔，建議外出或運動時每15分鐘補充200至300毫升溫水，並避免含糖、含咖啡因或酒精飲品。
第四：留意心臟病或中風徵兆，一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或昏厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即就醫，把握黃金治療時機。
國健署慢性疾病防治組代理組長周燕玉表示，一般民眾須留意低溫警訊，高風險族群更不能掉以輕心，尤其三高族群及心腦血管疾病高風險者，應規律服藥、切勿自行停藥，並密切關注氣溫變化，在低溫與大溫差期間，確實做好保暖與自我健康監測，才能降低心腦血管事件發生的風險。
更多自由時報報導
透視腸道菌》腸道菌是雙刃劍 好菌代謝物≠萬靈丹
健康網》潔牙很重要 醫談牙線3大錯誤用法
健康網》急診醫師告誡 飛機上千萬不要做的2件事
健康網》手腳冷到睡不著？ 青椒暖身助好眠 女生經前更需要
其他人也在看
奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機
地方中心／黃富溢宜蘭報導宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。民視 ・ 13 小時前 ・ 8
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
7旬名醫無三高 曝愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 17 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案
一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊
一名60多歲的女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但她未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭 (齒槽骨) 已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
戒碳水、戒飲料血糖仍達糖尿病程度 原來問題出在這一鍋
神經內科醫師林邵臻近日分享看診案例，一名血糖控制良好的患者，明明戒掉了飲料、碳水，也沒吃水果，糖化血色素（HbA1c）怯從6.2％上升到7.2％，數值已達糖尿病程度。直到患者坦承，最近滷了一鍋牛肉吃了很多天，林邵臻這才有了頭緒，提醒滷汁及滷製肉類再高溫加熱下，都會產生致癌物，呼籲大家吃的時候要適量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5
超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好
太追求養生也不好！營養師李婉萍發文分享，書籍《超級食物裡的毒》談到「草酸敏感」該物質少量攝取沒問題，但吃太多就會與礦物質結合、干擾吸收，甚至破壞細胞功能，長期吃高草酸食物，可能導致頻尿、關節腫痛等。要吃黑豆、杏仁、菠菜補營養可以，但「吃得多」不代表「吃得對」，有時候觀察不適訊號、改變食物組合，也許身體會輕鬆許多。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
30歲男自己煮「竟越來越胖」 專家揭關鍵：鈉含量爆表！
一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。營養師方慈聲檢視患者的飲食菜單後發現，問題出在食材選擇不當，導致鈉含量嚴重超標，進而演變成肥胖問題。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？ 6原因日本人吃不胖 世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 1
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
饅頭、包子屬於精緻澱粉，消化吸收快，易導致血糖波動、加速飢餓感。營養師林俐岑發文指出，它們當然可以作為早餐吃，但方式要對，建議選全麥或雜糧饅頭且半顆即可、再搭配蔬菜與蛋白質延緩血糖上升、食用時先吃菜，接著蛋白質，最後才是饅頭，搭配細嚼慢嚥延長消化時間、另外，不建議以含糖飲料配饅頭，糖和澱粉一起吃下，血糖負擔大。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
沒喝手搖也中鏢！醫揭糖尿病「隱藏元兇」 患者尷尬坦言天天吃
（記者張芸瑄／綜合報導）一名長期血糖控制穩定的患者，日前回診時卻出現血糖指數異常。醫師檢測發現，該名患者的糖化 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命
[Newtalk新聞] 苗栗市今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓3個房間的大學生緊急送醫，其中3人一度昏迷，所幸接受高壓氧治療後，都已脫離險境，但身體狀況將持續追蹤觀察。 苗栗市大千綜合醫院指出，5名大學生就讀聯合大學，年約21、22歲，4男1女合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後意識到可能是一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中1名室內無對外窗的室友已昏倒在房間，立即撥打119送往醫院急救。 5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。 大千綜合醫院提醒，學生在外租屋很常見，租房時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
雞佛能壯陽？吃錯害傷身！營養師推「4類食物」男人變威猛
不少男性喜歡吃雞佛（雞睪丸），認為有助於壯陽，不過營養師高敏敏提到，雞佛雖含有雄性激素、鋅與睪固酮，但經高溫烹煮後，幾乎被破壞殆盡，且攝取過多恐膽固醇過高，若想提升性功能，建議多攝取含有硒、鋅、維生素B群、精胺酸的食物。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
長壽關鍵不是運動！美研究：睡眠影響力「僅次吸菸」 每天需7小時
想長壽，與其拚命健身或斤斤計較卡路里，不如先睡個好覺！據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，一項最新研究分析美國2019年至2025年數據發現，與飲食和運動相比，「睡眠充足」對預期壽命的影響力更強，其重要性在所有健康指標中僅次於「不吸菸」。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「皮蛇」可能長在眼睛！醫師：嚴重恐失明，出現2症狀是重要警訊
一名55歲林姓婦人日前因左眼紅紅的、有異物感，前往眼科診所就醫，表示近來參與地方基層防疫，工作繁重、睡眠不足。起初，她以為眼睛發紅只是結膜炎，但3天後，左眼四周皮膚冒出腫痛的紅疹、水泡，左眼不僅出現灼熱的刺痛感，視力也變得模糊，經醫師診斷為「帶狀疱疹」（俗稱皮蛇）。所幸接受一周的抗病毒藥物治療後，症狀逐漸改善，也沒有影響到視力。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超多人都中！天冷吃火鍋「7習慣超傷腎」湯底煮超過30分鐘最好別喝
入冬後火鍋店人潮暴增，但吃火鍋背後潛藏的腎臟危機卻常被忽視。腎臟科醫師洪永祥過去就曾撰文提醒，許多人冬天越吃越補，但錯誤飲食習慣反而讓腎臟負荷飆高，長期恐造成腎功能受損。他也點名「七大火鍋傷腎地雷」，呼籲民眾提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
麻辣鍋「鈉含量爆表」最傷腎！醫警告：3顆腰子都不夠
台灣人愛吃火鍋，雖然水煮烹調相對健康，但錯誤的吃法卻會嚴重損害腎臟，洪永祥醫師點名七種傷腎吃鍋方式，包括選擇麻辣鍋底、使用濃稠醬料、吃到飽狂點高單價食材等，長期下來就算有三顆腎臟都不夠用。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話