一降溫就被問爆！6款保暖實穿羽絨外套、背心推薦：Matin Kim這件套上就有修長好比例

天氣說變就變，寒流來襲、氣溫創新低，出門最需要一件夠暖、夠有型的羽絨外套或背心。現在的羽絨服早就不是「穿了就變熊」的代名詞，而是能直接替穿搭加分的關鍵角色。短版、背心、可拆式設計輪番上陣，讓保暖與造型終於站在同一陣線。

羽絨服推薦：Matin Kim毛絨連帽羽絨飛行外套

都會女孩想在寒流裡保有氣場，這件直接列入清單。短版剪裁讓整體比例瞬間拉高，毛絨連帽加上飛行外套輪廓，柔中帶剛的風格非常討喜。立體結構剪裁與層次拼接細節，讓羽絨不再只是蓬，而是有線條、有態度，搭牛仔褲俐落、配裙裝也有反差感。

Matin Kim 毛絨連帽羽絨飛行外套／10,400元（圖／品牌提供）





羽絨服推薦：Matin Kim蓬鬆羽絨短版連帽外套

如果偏好低調卻不無聊，這款蓬鬆短版就是標準答案。延續標誌性的中性色調，沒有過多裝飾，卻靠線條與結構層次撐起整體質感。蓬而不腫、短而不浮誇，完美詮釋「日常美學」的精髓。搭運動褲是韓系隨性，換成西裝褲又能立刻變成都會感通勤穿搭。

Matin Kim 蓬鬆羽絨短版連帽外套／8,400 元（圖／品牌提供）

羽絨服推薦：BBC EARTH 輕量羽絨外套

環保派也能很時髦！想暖又不想太厚重，BBC EARTH 這件輕量羽絨外套真的很加分。採用環保鴨絨等永續材質，穿起來輕盈卻保暖，重點是還有可拆式、可轉換設計，溫度與造型都能自由調整。奶油色調溫柔又耐看，搭配針織或帽T都很有生活感，是那種會默默穿很久的實用派單品。

BBC EARTH奶油色羽絨外套／5,580元（圖／品牌提供）





羽絨服推薦：ECCO × NRL蓬鬆羽絨背心

別小看羽絨背心，選對版型，存在感比外套還強。ECCO × NRL 限量聯名的這款蓬鬆羽絨背心，版型俐落卻不貼身，穿上自帶氣場。輕盈卻保暖，非常適合疊穿，無論搭高領針織或帽T，都能瞬間多一層時尚層次，走到哪都像刻意打扮過。

ECCO × NRL蓬鬆羽絨背心／12,800元（圖／品牌提供）

羽絨服推薦：agnès b. x ABODE OFSNOW Mila Vest羽絨背心

如果你偏愛有故事的單品，這件 Mila Vest 絕對值得細看。以藏袍 Chuba為靈感，結合環境守護理念，內裡印上Agnès女士親自拍攝的冬日雪景 Photoprints，低調卻充滿藝術感，穿上它，連寒冷都變得有詩意。

agnès b. x ABODE OF SNOW Mila Vest羽絨背心／34,980元（圖／品牌提供）





寒流來襲，與其咬牙硬撐，不如選一件真正適合自己的羽絨外套或背心，當保暖與風格同步到位，低溫反而成了展現穿搭功力的最佳時刻。

