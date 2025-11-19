降溫有感！知名魚湯湧人潮 客一早喝熱湯暖身

知名魚湯店生意特別好。（圖／東森新聞）





今天出門有多穿一點嗎？東北季風發威，今天清晨新北市石門低溫只有12點4度，是今年入秋以來平地最低溫，全台灣降溫有感，不少人都想品嘗暖呼呼的美食，知名魚湯店生意特別好，一早就有大批民眾衝到店內用餐，喝熱湯暖暖身。

整鍋湯熱呼呼冒著熱氣，裏頭有一尾又一尾吳郭魚，大湯匙舀起湯和魚裝碗加入薑絲還有九層塔，沒有多加調味，就是饕客必點的鮮魚湯，降溫有感一人一碗。

用餐民眾：「想來朝聖一下，今天（11/19）剛好天氣又變冷，所以就來吃一下這樣，很爽很好吃，他的魚湯有熱量，真的確實喝了這碗魚湯可以能量滿滿又飽足，又有體力又有精神。」

熱騰騰的湯吹一吹，嚐一口味道鮮美還吃得到一整尾吳郭魚，肉質鮮嫩配著熱湯，暖胃又暖身，吸引大批饕客一早就來享用，整家店坐滿滿，外頭還陸續有顧客來排隊。

鮮魚湯店老闆徐先生：「通常我們冬天的量都會增加一些些，但是我們每天的量，其實都滿穩定的，天氣一冷對我們來說的話，我們生意就會好一些些，比較多人會想要喝熱湯。」

還有另一家高人氣魚湯店，主打龍膽石斑魚一碗有5塊魚肉，魚皮Q彈滿滿膠質，厚實魚肉吸滿鮮美湯頭，吃魚配熱湯整個人都暖起來，而且一碗只要百元價引爆討論。

用餐民眾：「CP值很高，很不錯啦，我今天專程我住中和，我專程過來吃的都不錯啦，很新鮮，就是喝熱的比較暖胃。」

龍膽石斑魚湯店老闆許先生：「（一開店客人）就會一直進來，然後賣到完就休息。」

老闆透露一週會進300斤龍膽石斑，近期天冷加上討論度高，以往能賣5天，現在4天就賣光光，入秋最強冷空氣發威，周三四水氣逐漸減少，但氣溫還是偏冷，下周還有一波東北季風南下，得做好保暖或喝點熱湯暖一下。

