降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天

根據氣象專家吳聖宇的臉書貼文分析，全台今（10日）開始轉為溫暖，氣溫上看28度，將在週末被取代，氣溫將急劇下降，最低來到10度，此外，下波冷氣團恐是這天。

吳聖宇指出，今日大陸高壓東移出海，呈現高壓迴流、天氣好轉型態，各地整體為晴到多雲，降雨機會低，各地高溫上看24至28度，南部可能到29度或以上；明（11）日將通過台灣以北向東移動，強度不強，但會再一次稍微增強。迎風面桃園以北至東半部、恆春半島將逐漸轉為有短暫陣雨天氣，新竹以南仍大致維持多雲到晴，北部、東北部白天高溫略降至23至25度。

吳聖宇透露，週六（13日）夜晚至週日（14日）清晨溫度下降幅度較明顯，週日晚間到下週一（15日）清晨是溫度低點，配合輻射冷卻作用，預估中北部、東北部都市地區低溫只有12至14度，空曠地區低溫可能降到10至12度或以下，由於預報台北市低溫13度，預判會成為入冬第一波大陸冷氣團。

不過，下週一夜晚到下週二（16日）清晨，仍有一次低溫發生的機會，在中北部、東北部都市地區低溫約13至16度，空曠地區低溫仍可能降到10至12度之間。南部及花東地區也仍偏冷，空曠地區低溫約13至15度；下週二白天起，溫度回升才會真正比較明顯，北部、東北部白天高溫可以回到21至23度或以上，中部及花東地區高溫約23至25度，南部更可以回升到26度或以上。

此外，吳聖宇預估，再下一次東北季風增強預估落在19至20日開始，並可能持續影響到21至22日，但目前預報強度變動性仍然很大，後續仍有待觀察。

