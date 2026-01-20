一降溫膝蓋就痛！醫點名「4類人」要注意防寒濕

生活中心／尤乃妍報導



每當下雨或是氣溫驟降時，部分民眾膝蓋就會開始出現痠痛，猶如「人體氣象站」。中醫師許哲維解釋，這種情況在長者、上班族及運動受傷病史者身上又尤其常見，「天氣濕冷」就是他們關節疼痛的引爆點。





天冷膝蓋秒變「人體氣象站」？醫點名「4類人」關節易受寒濕侵擾

上班族需久坐在電腦前，缺乏活動量導致血液循環弱，當天氣冷或是環境潮濕時膝蓋就容易痛。(示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

為什麼一降溫就覺得關節痠痛？

根據馬光醫療網解釋，當氣溫降低，關節周圍的肌肉與軟組織容易變得緊繃僵硬；若天候轉為濕冷，關節內壓相對外界變化，可能牽扯到肌腱、韌帶等組織，引發不適與疼痛。此外，陰雨天會讓神經對疼痛更敏感，也容易伴隨情緒低落、活動量下降，進一步放大對痠痛的感受。以中醫說法解釋，關節酸痛多與「外邪」入侵有關。當環境濕冷，寒邪、濕邪容易從經絡、關節與血脈乘虛而入，使氣血運行受阻，因此可能出現身體沉重、關節痠痛、活動不利，甚至麻木或感覺異常等情形。

哪些人特別容易受寒濕影響？



中老年族群因年齡增長，體內陽氣逐漸不足，加上關節周邊軟組織彈性下降，若又合併膝關節、髖關節等退化性關節炎，更容易受到寒濕影響，導致痠痛感加劇。曾有關節外傷或手術史、運動傷害的人，因舊傷處相對脆弱，遇到寒濕侵襲時，較可能出現舊患復發或疼痛加重的狀況。久坐的上班族則因活動不足、氣血循環偏弱，一旦寒濕來襲，氣血更容易停滯，關節酸、麻、脹的不適感也可能更常出現。另外，體重較重者或類風濕性關節炎患者，常因關節負荷較大或體質偏濕，遇到濕冷天氣時，關節壓力更重，不適也更明顯。





天冷膝蓋秒變「人體氣象站」？醫點名「4類人」關節易受寒濕侵擾

想要改善關節疼痛，可以中藥材進補、祛風濕。(示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）

想要補肝腎、祛風濕、減緩關節痠痛，天冷進補不上火醫師建議可以選擇黑豆排骨湯。

材料：杜仲10克、牛膝10克、當歸6克、木瓜3克、黑豆50克、大蒜半顆、老薑3片、排骨300克、米酒適量。

步驟：藥材、大蒜洗淨撥開剁碎，與川燙過的排骨一起放入鍋中，加水約1500ml，中火燉煮1.5小時，加入少許鹽調味後即可食用。

藥/食材功效：

杜仲：補肝腎、強筋骨，折斷時有牽絲為上品。

牛膝：活血祛瘀，引血下行，對下肢關節痠痛特別有效。

當歸：養血活血，除了補血還可以增加氣血循環。

木瓜：不是水果木瓜，是藥材木瓜，舒筋活絡，除濕強壯脾胃。

黑豆：補腎益精，含有豐富的大豆蛋白可以維持肌肉，強化骨骼與關節。

老薑：溫中散寒，適合中老年人及寒性體質者。

