降溫超有感！入秋最強冷空氣下週報到 北台灣恐探12度

入秋最強冷空氣下週報到，北台灣恐探12度。（本刊資料照）

氣象專家吳德榮今（13日）在「三立準氣象・老大洩天機」專欄指出，鳳凰颱風的殘餘環流目前位於花蓮外海，台灣上空仍有中高雲通過，颱風正進入變性為溫帶氣旋的過程。未來幾天受東北季風影響，北部略轉涼、偶有短暫雨；但下週一起，入秋以來最強冷空氣將南下，北台灣平地氣溫可能降至12度，直逼「大陸冷氣團」等級。

東北季風略增強 北部略降溫、局部短暫雨

吳德榮指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今日東北季風略增強，北台灣氣溫略降、轉為稍涼，北部與東北部有局部短暫雨，其他地區天氣好轉，中南部白天仍偏熱、早晚涼爽。各地氣溫如下：北部20至26度，中部21至32度，南部20至32度，東部22至27度。明日東北季風影響持續，但水氣減少，全台多雲時晴，僅北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率。

下週一入秋最強冷空氣南下 北台探12度

另外，吳德榮提醒，下週一（17日）起，入秋以來最強冷空氣將南下，迎風面（北部、東北部）降雨機率上升，氣溫明顯下滑。下週二（18日）後水氣減少，氣溫持續下降，下週二晚至週三（19日）清晨，北台灣將出現入秋最低氣溫：苗栗以北平地氣溫約12度，台北氣象站約15度。吳德榮指出，雖尚未達「大陸冷氣團」強度，但冷空氣強度已「直逼」標準，提醒民眾注意保暖，特別是長者及早出晚歸者。

下週三白天起氣溫回升

下週三白天至週四（20日），東北季風將逐漸減弱，天氣恢復穩定、氣溫逐日回升。吳德榮建議民眾密切注意模式變化，留意氣溫劇烈變化帶來的健康風險。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

破產、離婚又喪母！徐亨嘆「活得好累」 沉痛喊：現在只剩努力還債

老母照護癱瘓兒50年「紅包塞口中」絕望弒子 法官判2年6月、建請總統特赦

網友投訴遭客服備註「白痴客人」 klook：將研擬懲處員工