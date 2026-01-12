降溫趨勢停了！本周天氣一次看 白天回暖日夜溫差大

本周天起持續受到東北季風變化影響，低溫減緩、日夜溫差大。前氣象局長鄭明典在臉書上發文指出，昨天晚上8點之後降溫的趨勢開始緩和，今天凌晨台北測站的氣溫不低於14度。

台北測站溫度變化圖

鄭明典指出，從昨天晚上8點之後，降溫的趨勢基本上就停了。傍晚時的確頗有寒意，不少地方出現強陣風，變化很明顯，尤其午夜之後，風向、風速都變了。

通常天氣變化快，表示帶來影響的天氣系統尺度小。昨天850百帕可以看到一個小高壓偏南出海，順時針旋轉的風場很明顯。因為是順時針旋轉，接近台灣時帶來強勁偏北風，經過台灣正北時，變成偏東風，遠離時還有點偏南風。今天台灣附近地面應該是相對微弱的東北季風，天氣偏乾，白天會有回暖的感覺。

天氣風險分析師林孝儒分析，本周臺灣受東北季風強弱變化為主 ，低溫較上週大幅減緩但日夜溫差仍大。

林孝儒表示，以周二到周末來說，北方冷空氣勢力將較上週偏弱，預測臺灣以東北季風強弱變化為主。降溫幅度不若上週寒冷，白天體感氣溫將舒適許多。

預測北部至東部高溫約18-23度，低溫多介於13-16度；中部高溫約21-25度或更高，低溫則多介於13-18度。但夜晚清晨仍受輻射冷卻效應影響，低溫仍有寒意，日夜溫差仍大，早出晚歸都要持續做好保暖外，建議冬季外出運動請做好暖身或儘量避開晨間低溫或日夜交替時溫差大的時段。