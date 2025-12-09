降溫！蘭陽大橋涵洞積水「淹半個輪胎高」 週末高山「有望飄雪」

宜蘭地區近日遭遇強降雨襲擊，導致多處街道嚴重積水，交通受阻。降雨從8日晚間開始斷斷續續，9日清晨，蘭陽溪北岸河堤蘭陽大橋涵洞積水深度達半個輪胎高。中央氣象署表示，受東北季風影響，未來幾日天氣變化劇烈，週末將迎來明顯降溫，北台灣高山地區甚至可能降雪。

宜蘭雨勢不斷，蘭陽大橋涵洞積水淹半個輪胎。（圖／TVBS）

雨勢來得又急又猛，宜蘭街道瞬間被雨水覆蓋，宛如小型水道。車輛經過時濺起大片水花，水柱高度遠遠超過車頂。騎士通行也相當艱難，壓過積水時水整個往上噴，彷彿被水牆迎面打溼，加上風勢不小，必須努力保持平衡。當地民眾表示，雨勢一陣一陣太大了，擔心會像上次那樣嚴重淹水。還有民眾提到大約早上6點多起床時聽到很大的雨聲，感覺雨勢強勁且伴隨著風，有如颱風般的感受。

宜蘭雨勢從8日晚上開始，沒有停過，時而大時而小。在蘇澳地區，馬路上也出現積水情況，車輛擋風玻璃沾滿水珠一片模糊，駕駛必須放慢速度小心通過。蘭陽溪北岸河堤蘭陽大橋涵洞的積水深度已經淹過半個輪胎高。

宜蘭蘇澳道路積水，駕駛放慢速度。（圖／TVBS）

中央氣象署預報員林伯東表示，13日晚上到14日清晨，受到東北季風再增強或大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣強度將會比較強，迎風面降雨仍會持續，並且會有明顯降溫。北部宜蘭地區的氣溫預計從22度降至隔天清晨約15度左右。受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，基隆北海岸、大台北山區及台灣東北部地區有雨，且有局部大雨發生的機率。

10日各地白天氣溫將回升，但到了週末13日晚上至15日清晨，北台灣將出現明顯降溫。中部以北3500公尺以上的高山，包括玉山、雪山、南湖大山等，都有機會降雪。由於天氣反覆且溫度急降，週末計劃上山追雪的民眾需做好保暖準備，以迎戰低溫。

