「降物價、加薪水」成選舉主軸 川普和共和黨承諾選民美國再次變得「買得起」

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間12月9日晚間，前往關鍵搖擺州賓夕法尼亞州舉辦大型造勢集會。2026年期中選舉攸關共和黨能否成功守住眾議院多數席次，賓州的選情動向至關重要。



川普在活動中火力全開，將其個人任內的經濟「成績單」作為核心訴求，並以「降物價、加薪水」的巨型看板作為背景。他向支持者強調：「我最大的優先順序，就是讓美國再次變得『買得起』！」川普抨擊民主黨推升了「天價物價」和「史上最嚴重的通膨」，並承諾在他的領導下，物價將「快速壓下來」，公民將「拿到更低的物價、更厚的薪水包」。他進一步宣稱，在共和黨的經濟路線下，「通膨被打趴、直接輾壓」，而工資也將大幅上升，唯一「狂飆」的只會是股市和民眾的401(k)退休帳戶。

「生活成本危機」成兩黨攻防主軸



本次造勢地點選在賓州東北部的波科諾山（Mount Pocono）地區，具體地點為Mount Airy Casino Resort。該地區是一個典型的藍領小鎮，在2024年總統大選中，川普曾於此選區取得9個百分點的領先優勢，使其成為共和黨鎖定鞏固的戰略區域。

廣告 廣告

此次集會正值川普陣營面臨「經濟議題掌握度不足」的批評聲浪之際。民主黨與部分主流媒體近來不斷示警，高漲的「生活成本危機」恐成為期中選舉中，共和黨的阿基里斯腱。

針對民主黨操作的「生活成本」議題，民調專家彼得．阿洛科（Peter Allocco）在會上發言，強烈反駁其為「假議題」。阿洛科將民主黨的質疑比喻為「和邦妮與克萊德（Bonnie and Clyde，著名鴛鴦大盜，電影《我倆沒有明天》原型）在那邊講公共安全一樣可笑」，並直指民主黨才是「藍領階級的真正敵人」。

阿洛科在數據上為川普經濟路線辯護，指出在「能源價格大幅下跌」的背景下，通膨壓力正在緩解。他強調，由於美國當前的鑽井數量與燃料產量均達到「有史以來最高」，成功壓低了能源成本，進而帶動整體物價下降。阿洛科引述消費者物價指數（CPI）數據指出，通膨從川普第二任期第一個月（2月）的2.8%，「微幅升到現在的3%」。他同時反駁了外界對川普「關稅政策會引爆通膨、侵蝕勞工薪水」的擔憂，稱該情況「目前完全沒發生」。

川普政府：實質工資創60年最高紀錄



然而，白宮方面亦有數據作為反擊。川普政府強調，在現任期內，美國的每小時實質工資（經通膨調整後）成長幅度，創下近60年來所有政府中的最高紀錄。

川普在集會中則直接將矛頭指向現任政府，抨擊「拜登和民主黨國會當家時，把經濟搞到爆炸，物價直接飛天。」他將經濟困境歸咎於總統周邊的「那群瘋子」，指控他們是造成物價飆升的幕後推手。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

