降玆妙相 陳俊吉師生藝道互映

華梵大學佛教藝術學系副教授兼主任陳俊吉帶領周忻恩、張凱棠、邱瓊瑢、陳淑芬、李宜珈等5位學生，舉辦《降玆妙相》佛畫師生聯展，14日舉行開幕茶會，即日起至22日於《中國時報》大樓展出膠彩佛畫作品，各自不同繪畫風格及技巧呈現師生共修、藝道互映成果，讓佛畫藝術在傳統與當代間，以深沉而靜謐的方式延續著東方美學。

陳俊吉在華梵大學佛教藝術系任教時，嘗試以新的創作方法帶領學生從經典出發，探索當代佛教藝術的多元面貌。他的膠彩佛畫是以個人獨創的礦彩顏料，將層層繁花似錦化為佛身，營造出莊嚴又帶著奇幻與超現實的法界，將佛畫創作帶進嶄新的藝術境界。

廣告 廣告

陳俊吉指導的學生藝術表現各具特色，周忻恩佛畫筆致含蓄洗練，帶書卷氣；張凱棠透過油畫媒材展現出獨特當代佛教藝術品味，以寫實地藏菩薩展現悲願的宏觀氣象；邱瓊瑢將唐卡與工筆融會，使重彩厚實與佛教清雅巧妙結合，畫面靜定沉著；陳淑芬對敦煌壁畫有獨特關懷，筆調細膩、色層深厚，別具特色；李宜珈是進入華梵佛藝系研究所後才學畫佛像，作品純真而專注。

參展人陳淑芬表示，能獲邀參加師生聯展感到非常榮幸，隨即思考如何融入所學技法，此次以敦煌壁畫為創作主軸，採用泥板為底材結合膠彩顏料繪出5幅佛畫，同時安排2幅作品不裱褙展示，讓觀畫者能更短距離觀賞到壁畫特色。

《降玆妙相》佛畫師生聯展，展現出師者的胸懷、學子的探索，交織出佛畫傳承的多樣面貌，透過各自不同繪畫風格及技巧呈現師生共修、藝道互映的成果，更讓佛畫藝術在傳統與當代之間，以一種深沉而靜謐的方式延續著東方美學的血脈。創作者期望觀者能於都會喧囂中，步入佛畫藝術營造的清淨之境，與創作者展開心靈交會與對話。