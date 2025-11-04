降膽固醇不能只靠飲食、運動！何時該吃藥？醫用「1公式」算出你的心血管風險

🎧 通勤、做家事，【下載】Podcast 《健康問良醫》，讓您健康輕鬆聽 ❗



多數人覺得「膽固醇超標」不痛不癢，因此忽略了潛在的危險。其實，血管阻塞往往在「沒有症狀」時就已悄悄發生，等到發現時，可能已是中風、心肌梗塞的高危險群。振興醫院新陳代謝科石光中醫師提醒，該吃藥就要吃，穩定服藥才是守護血管健康的關鍵。

降膽固醇靠飲食運動就ok？醫：該吃藥就要吃

許多人對藥物抗拒，擔心副作用，寧願靠飲食、運動控制。但石光中醫師指出，糖尿病靠運動可降血糖，但膽固醇卻不容易單靠生活習慣改善。

現今降膽固醇藥物效果佳，若目標控制在 LDL（壞膽固醇）100以下多半可達成，但要降到 55以下，往往得靠藥物輔助，以及患者願不願意好好地按時去服藥。

石光中提醒，膽固醇不是黑白分明的數值，而是隨著升高風險線性上升。許多人因「沒感覺」而忽略病情，就像「溫水煮青蛙」一樣，一點一滴的累積，都在默默增加血管阻塞的危機。

膽固醇超過多少要吃藥？一個公式幫你算風險

判斷是否該吃藥，不能只單看一個數字，還要考慮整體健康風險。石光中醫師說明，可透過「動脈粥樣硬化十年風險指數（ASCVD Risk）」來評估，輸入年齡、性別、是否吸菸、血壓、血糖及膽固醇數值，就能推算出十年內罹患心血管疾病的風險：

風險大於7.5%：建議開始用藥。

風險大於20%：屬於極高度危險群，治療應更積極。

一般人若無糖尿病、無家族遺傳等因素，LDL 超過 100 mg/dL 即可考慮用藥；若曾有心血管疾病（如心肌梗塞、中風、周邊血管阻塞），LDL 只要超過 55 mg/dL 就應用藥；若是糖尿病患者，LDL 超過 70 mg/dL 就建議開始治療。

膽固醇藥不能說停就停！反彈更快、血管更傷

隨著「預防醫學」觀念普及，只要符合用藥條件，醫師通常會建議病人及早使用降膽固醇藥物，以預防動脈硬化與血管發炎。不過，有些病人排斥長期吃藥，會自行減藥或停藥，反而讓膽固醇在短短一個月內快速反彈，甚至比治療前更高，還可能增加中風、心肌梗塞等心血管疾病的發生風險。

他強調，應穩定、按時服藥，才能讓壞膽固醇維持在理想治療目標之內。「既然要吃藥，就要好好吃；有一搭沒一搭，反而比完全不吃更糟。」石光中醫師提醒，穩定控制才是保護血管健康的關鍵。

吃降膽固醇藥出現失眠、肌肉痠痛？醫曝解方

除了藥物過敏外，少數人服藥後可能出現副作用，如肝指數異常、肌肉痠痛、失眠等。石光中醫師建議，若出現不適，可先抽血確認肝功能與肌肉酵素是否異常；若檢查正常但仍覺得不舒服，可以嘗試「換藥」。

目前降膽固醇藥物以「史達汀類（Statins）」為主，種類多達六、七種，「不太可能每一種都過敏」，換藥後多數病人症狀會改善。

皮膚出現這種黃色腫塊，恐是膽固醇超標警訊

膽固醇過高不只危害血管，還可能「浮上皮膚表面」。黃色瘤（xanthoma） 是膽固醇過高的典型表徵，常見於眼皮、關節、臀部等處，看起來像一粒粒黃色結節。







有些嚴重患者因膽固醇高達三、四百，即使吃藥也無法控制，甚至需要「血漿置換術」治療。這些黃色瘤摸起來比脂肪瘤硬，若出現在關節或眼周，應盡快就醫檢查血脂狀況。

他吃藥控制20年，黃色瘤消失、身體不再發炎

膽固醇過高其實是一種「慢性發炎反應」。當數值降下來、發炎減緩，血管的通暢度也會提升。

曾有一名從國中起就罹患家族性高膽固醇血症的患者，二十年來按時服藥追蹤，壞膽固醇雖仍維持在180左右，但皮膚上的黃色瘤逐漸淡化、甚至消失，身體狀況也穩定許多。

石光中醫師提醒，這類病人不宜從事高強度運動，以免血管劇烈收縮導致風險；建議以「走路」為主，循序漸進增加運動量，既能促進血液循環，又不會造成負擔。

膽固醇過高雖不會立刻造成不適，但長期累積會嚴重傷害血管。想要預防心血管疾病，除了飲食清淡、規律運動外，按時服藥、定期追蹤才是關鍵。正確觀念是：「該吃藥就吃藥，別等血管堵到九成才後悔。」



責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙

