降落台南搖滾耶誕演唱會 鄭恩地要來了

▲韓星鄭恩地將參加台南搖滾耶誕演唱會，其餘卡司還有ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰等人。（圖／台南市政府官網）

[NOWnews今日新聞] 台南市長黃偉哲今（12）日宣布，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會，披先鋒演出的韓國藝人及團體，一是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的鄭恩地，另一組則是經由SBS選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定8人女子音樂團體UNIS，還有來自日本、曾許願來台開唱ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰。

女團Apink主唱出道 鄭恩地交出戲劇代表作

知名韓星鄭恩地笑起來有月牙眼的爽朗女孩，她始終以收放自如的感性美聲展現超齡詮釋歌曲，加上招牌飆高音，深深擄獲廣大歌迷的心，翻唱中文歌的自信，瞬間讓人耳朵都融化。從偶像女團Apink主唱出道的她，原本想一心專注於音樂事業，沒想到，演出電視劇《請回答1997》，因為作品而成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人。

在《請回答1997》躍升為國民現象劇後，她也陸續在《她的日與夜》等劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營YouTube頻道，不僅會分享日常生活中的大小事，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲朋友們得以大飽耳福。這次受邀來台南耶誕搖滾演唱會演出，也請Panda（粉絲暱稱）不要錯過可以近距離跟偶像互動的機會。

韓國超人氣女團 UNIS拍影片向台粉問候

另外，還有來自韓國的超人氣女團UNIS，「大家好，我們是UNIS，很榮幸能夠來參加台南耶誕跨年活動...」UNIS透過影片訴說興奮心情，並且期待粉絲們，能告訴她們台南有哪些好吃、好玩的景點，當然最期待的就是要粉絲們別忘了，一起來12月20日台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」，一起到現場欣賞她們精心安排的演出，就怕韓粉們錯過。

▲UNIS是韓國超人氣女團。（圖／台南市政府官網）

ASKA飛鳥涼愛女 宮﨑薰曾隨父親來台演出

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以一曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。

▲ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰曾經跟隨父親來台演出。（圖／台南市政府官網）

黃偉哲強調，「台南好young」耶誕跨年系列活動已開創出自己的城市品牌，除了今天公布的韓星、韓團外，還有日前公布的日本新銳女子樂團Faulieu.，以及日本透明系女聲川西奈月，至於還有哪些海外藝人、團體將現身台南跨年呢？黃偉哲請大家再等一等，下週一（12月15日）就會全部解鎖，「當然一定還有更精采的的表演陣容。」

