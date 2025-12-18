降落在青埔的精品太空站！預約制咖啡專門店，在流線型圓拱屋頂下，品味一杯自烘的藝伎美人

桃園中壢｜R.B.C COFFEE HEAD 咖啡專門店

桃園中壢的咖啡館數量不少，友人糖董最愛的就是這間「R.B.C COFFEE HEAD 咖啡專門店」，就在青埔的永春路上，不是人來人往的市中心，前身以小小間的太空艙的科技感打響名號，現在第二階段蓋好的新店面就在原來的咖啡館旁邊，空間變成太空站更加前衛也更大，目前是預約制咖啡館，想要內用都需要先預約才能成行，沒預約經過也可以外帶來杯香醇好喝的咖啡醒醒腦~

交通資訊

位置就在洽溪公園對面，如果是騎車或開車前往都可以繞洽溪公園尋找公有停車格可以停放。

開車/騎車前往：店家周邊有少量的路邊停車空間，或建議停放至附近的收費停車場，步行約3分鐘即可抵達。

高鐵桃園站：搭至桃園高鐵站後，再轉ubike或計程車。

全預約制咖啡館

由於 R.B.C 採完全預約制，因此不會有排隊人潮堵塞門口，前往時不用擔心喧鬧與擁擠，是全程非常舒適的咖啡體驗。

天花板採圓弧形半透明結構，光線從外部溫柔灑落，

整個空間沒有強烈對比的陰影，而是被平均柔化成淡奶油色，

這種光線讓人放鬆，眼睛舒服，氣氛像是冬日早晨剛醒的溫暖柔光。

白色圓桌、藝術燈具、透明紅椅子、復古地毯，混搭卻和諧，在這裡喝咖啡不像在咖啡館，更像在設計師家作客，就像是小包廂的感覺，也是我最喜歡的一區座位。

整個空間的主體是一個巨大的半圓拱形結構，走進裡面時可以見到這充滿科技感的內用環境。

屋頂與牆面採用了特殊的透光材質，這種設計讓室內的光線全天候都保持著一種漫射、柔和且均勻的質地，

像是放大版的太空站，來到這裡喝咖啡也很舒適，平日人潮不多。

在空間正中央的，是一座長型的亮面不銹鋼吧台，它冷冽、理性、線條極度銳利，與頭頂柔和的圓拱形成強烈對比。

咖啡師就像是在實驗室裡操作精密儀器的科學家，所有的沖煮過程一覽無遺。

聞豆瓶

來到這裡必喝的咖啡系列，可以透過聞豆瓶先聞聞喜歡的味道，也可以挑選之後喜歡直接買咖啡豆回家沖泡。

店家提供了多款世界級莊園的豆子，藝伎品種的選擇，咖啡豆從水洗到特殊的厭氧處理法，都能在這裡喝到。

如果想聞聞磨好的咖啡粉也沒問題，店內都有設計可以方便拿取，很適合喜歡購買咖啡豆的朋友，這些都是店家自烘焙，如果想喝得獎豆也可以詢問店家。

在這裡還有相關的週邊商品，像是這T恤上方就印上咖啡腦的字樣，穿這件走進咖啡館，應該大家都知道你很愛咖啡吧~

選在剛開門營業就到，我們得以拍了空景，後來陸續有訂位的客人來囉~

看到這個熟悉的洗手間，其實這裡和原來的咖啡館共用同一座廁所，裡面營造出的氛圍也很舒服，就請大家自行前往囉~

菜單/MENU

在這裡可以見到各式各樣的咖啡豆，可以見到有不同的口味與烘焙方式，如果不知道如何挑選也可以請咖啡師幫忙推薦。

主要是以供應咖啡系列為主，也有特別的特調咖啡系列，來到這裡大家必點的還有提拉米蘇，是從創始店就很受歡迎的品項。

甜點品項不多，但每一款都是為了搭配咖啡而生，口味偏向成熟、濃郁，例如加入酒類的提拉米蘇，R.B.C 的菜單設計非常有意思，它不像一般咖啡廳急著把所有品項塞給你，而是像一份實驗報告自由挑選組合。

藝伎美人(蜜香、果香、果汁感、東方美人)220元

藝伎的花果香氣在這裡展現，微微紅茶香與果汁感的味道，很香。

特製精選單品豆FLAT White 240元

奶泡細緻還搭配了美美的拉花，讓喝咖啡的心情都變好了，

中段有單品豆清爽酸質，喝起來不厚重，屬於乾淨系 Flat White。

花茶冷萃咖啡(酒香、荔枝、桂花烏龍、茶凍)220元

有種像是在喝一杯無酒精的調酒般，高腳玻璃杯中呈現漂亮的琥珀色漸層，頂部有一層綿密的泡沫，視覺上清涼透亮，充滿夏日氣息，喝的時候使用吸管吸允著茶凍的口感很特別。

既像茶，又像果汁，還有咖啡的醇厚，酸、甜、香三者平衡極佳，非常適合喜歡喝花式咖啡的朋友。

大人的提拉米蘇(蘭姆酒)260元

灑滿了深黑色的可可粉，像是一塊岩石藝術品。

一入口就能感受到它與一般甜點店最大不同處，酒香夠、奶香細、甜度低、質地綿，

頂層的可可粉帶有明顯的苦味，剛好中和了內餡的甜，酒味相當明顯！店家下酒毫不手軟。

安靜的白色空間、金屬桌面反射著自然光、咖啡師沖煮時的節奏、杯盤輕觸的聲音，都讓人沉浸在其中，在這裡喝精品咖啡，是一種儀式感，這是一間大人系、美學系、極簡系的咖啡館，如果本身喜歡咖啡、有研究咖啡豆風味、或喜歡設計空間，應該會喜歡這間青埔的R.B.C COFFEE HEAD 咖啡專門店。

R.B.C COFFEE HEAD 咖啡專門店

地址： 320桃園市中壢區永春路173號

電話號碼：03-287 0355

營業時間：09:30–18:00(週三公休)

全預約制 / 線上訂位 / IG

文章來源：VIVIYU小世界