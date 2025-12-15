黃千瑞／崇學馬光中醫診所院長

認識高血壓

根據國健署2018年的統計資料，18歲以上的國人高血壓盛行率約為25%，但其中約有三分之一民眾不知道自己罹患高血壓。大多數高血壓患者初期無明顯症狀，與高血壓相伴多年才會出現不適，最常聽到的就是覺得後頸緊繃酸痛、頭痛、眩暈，嚴重者引起噁心嘔吐、抽搐昏迷等現象。

再者，高血壓所產生的強大血流量，血管因承受過大壓力而破裂，或管壁組織剝落並堵塞血管，這些情況可能發生在身體的任何部位，造成不同類型的高血壓併發症，例如心肌梗塞、腦血管中風、腎功能衰退、視網膜病變甚至失明。

一般而言，高血壓指的是靜止狀態量測血壓時，當收縮壓超過140mmHg，舒張壓超過90mmHg，就達到高血壓標準。而美國心臟協會於2017年11月在高血壓治療指引中，將高血壓的標準值從140/90下修為超過130/80，就是因為動脈粥樣硬化性心血管疾病（Atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD）十年風險值大於10%，因此須提前控制減少疾病風險危害。

如果已經罹患高血壓，請不要擔心，中醫師的處置除了降低血壓及控制血壓，同時改善因為血壓問題所帶來的不適症狀，更關心患者整體健康，降低未來產生併發症的機率。





降血壓穴道看過來 中醫師教你簡單控制血壓法

中醫師分享按摩頭部三個穴道，來控制血壓。（圖／黃千瑞醫師提供）





中醫辨證論治

中醫並無高血壓病名，其相關的症狀見於歷代典籍「眩暈」、「頭痛」、「腦鳴」、「項強」、「肝陽」或「肝風」等範圍中。《素問．至真要大論》：「諸風掉眩，皆屬於肝。」《素問．玄機原病式．五運主病》：「風木旺，乃金衰不能制木，木復生火，風火皆屬陽，陽主乎動，兩動相搏，則為之旋轉。」中醫理論看高血壓，本為肝腎陰陽失調，標為風、火、痰、瘀。臨床上分為肝陽上亢、陰虛陽亢、肝腎陰虛、陰陽兩虛及痰濁中阻等證型，而分別以平肝潛陽、滋陰潛陽、滋養肝腎、陰陽雙補及清熱化痰等法治之；或兼血瘀者，則酌加活血化瘀之品。

降壓穴位

血壓高的民眾通常有氣血運行不順暢的狀況，造成氣血不正常積聚在上部，引起血壓上升。因此，利用按摩頭部、耳朵、腳底或肢體穴位，都有助於引導氣血往下半身運行，藉此緩解高血壓的不適症狀。





降血壓穴道看過來 中醫師教你簡單控制血壓法

中醫師分享按摩手腳三個穴道，來控制血壓。（圖／黃千瑞醫師提供）





1.頭部：用雙手指腹全頭按摩，然後加強按壓穴位點，促進頭部血循，緩解頭脹頭痛。

百會穴：位於兩耳耳尖直上拉一條線、眉間也拉一條線，兩條線的交界處就是百會穴位置。

風池穴：在後頸部兩側，髮際與脊椎外側筋處。

降壓溝：位於耳背，可貼一排耳珠。也可直接用指尖按壓，由上往下按壓。

2.肢體穴位：每次3到5分鐘，用指腹指尖輕壓點按穴位。

落零五穴：位於手背第二、三掌指關節基向後(往手腕方向)0.5寸左右。

陽陵泉穴：小腿外側，腓骨前下方凹陷處。

太衝穴：位於腳背，腳拇趾和食趾間分叉點，往腳踝方向約2寸(3指幅)寬處。

原文出處：降血壓穴道看過來 中醫師教你簡單控制血壓法

